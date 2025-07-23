تغييرات في الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، إجراء تغييرات على تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري.

وانضم للجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، البرازيلي ويليام شميدت مدربًا للأحمال للفريق، بدلًا من التونسي مروان سليماني الذي تعذر حضوره، كما انضم للجهاز الفني، شادي العبودي محللًا للأداء بدلًا من محمد عدلي الذي سافر مؤخرًا لخوض تجربة خارجية بأحد الفرق في غانا.

وانضم للجهاز الطبي، الدكتور محمد سعيد في منصب طبيب العلاج الطبيعي.

الإسماعيلي يتعادل مع دكرنس وديا

تعادل فريق الإسماعيلى مع فريق دكرنس سلبيا، فى المباراة التى جمعتهما أول أمس الإثنين، فى إطار استعدادات الدراويش للموسم الجديد الذى ينطلق 8 أغسطس المقبل.

كما قرر الجزائري ميلود حمدي المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الإسماعيلي، منح اللاعبين راحة سلبية أمس الثلاثاء، قبل الانتظام في معسكر مغلق اليوم الأربعاء في الإسكندرية ضمن استعدادات الدراويش لبطولة الدوري الممتاز بالموسم الجديد 2025 - 2026، يتخلله 3 مباريات ودية لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

فريق الإسماعيلي، فيتو

وديات الإسماعيلى بمعسكر الإسكندرية

ويواجه فريق الإسماعيلى بقيادة ميلود حمدى، سبورتنج الجمعة 25 يوليو الجارى، وزد الاثنين 28 يوليو، ويختتم مبارياته الودية بمواجهة سموحة 31 يوليو الجارى.

الإسماعيلي يفوز على فايد والحسينية وديا

وخاض فريق الإسماعيلى قبل مواجهة دكرنس مباراتين وديتين الأولى كانت أمام فايد بهدفين مقابل هدف، كما فاز فى الثانية على فريق الحسينية بهدفين نظيفين، جاء هدفى الدراويش في المباراة عن طريق نادر فرج ومروان حمدى، في المباراة التي شهدت دفع الجزائرى ميلود حمدى بعدد كبير من اللاعبين، بالإضافة إلى تطبيق طرق فنية وتكتيكية استعدادا للموسم الجديد.

وحرص الجزائرى ميلود حمدى المدير الفنى للإسماعيلى على إشراك جميع اللاعبين فى المباراة، لرؤيتهم والحكم عليهم من أجل الوصول للتوليفة الأساسية التى يخوض بها الموسم الجديد.

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