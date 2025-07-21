وسام أبو علي يعتذر لجماهير الأهلي ورئيس النادي عن تصرفاته مؤخرا

وجَّه المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي رسالة اعتذار إلى جماهير الأهلي ومجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب وزملائه في الفريق، مؤكدًا أن اللعب بقميص القلعة الحمراء شرف كبير لأي لاعب، وأن الفترة التي قضاها داخل النادي هي الأفضل في مسيرته الكروية.

وقال وسام أبو علي في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للنادي الأهلي، "أعتذر لجمهور الأهلي العظيم، ولمجلس الإدارة برئاسة كابتن محمود الخطيب، ولكل زملائي في الفريق، عن أي تصرف بدر مني خلال الفترة الماضية ولم يكن لائقًا بلاعب يرتدي قميص هذا الكيان الكبير، أتحمل مسؤولية كل ما حدث، وأتفهم تمامًا مشاعر الجميع".

وكشف أبو علي أن بعض الضغوط العائلية والأزمات الشخصية الأخيرة أثَّرت في تصرفاته، قائلًا: "ربما لم أتصرف كما بشكل سليم، لكنني لم ولن أسمح لنفسي بالإساءة للنادي الأهلي، الذي كان له الفضل الكبير في تغيير مسيرتي ومنحي الثقة والشهرة وجعلي من أبرز العناصر مع منتخب فلسطين".

وواصل: "قضيتُ في مصر أجمل فترات حياتي، وقررتُ شراء منزل هنا وجلب عائلتي للعيش معي، بفضل العلاقة الرائعة مع جمهور الأهلي والأجواء الإيجابية التي أحاطتني".

وزاد": "أي شخص يتحدث باسمي ضد الأهلي لا يمثلني، أنا أعتز بانتمائي لهذا النادي، وسواء استمررت أم رحلت، يكفيني شرفًا أنني ارتديت قميصه".

وختم وسام أبو علي رسالته قائلًا: “مهما كانت النهاية، الأهلي سيبقى دائمًا في قلبي، وأكرر اعتذاري للإدارة والجمهور العظيم وأشكرهم على دعمهما الدائم".

مباراة الأهلي والملعب التونسي

انتهت مباراة الأهلي أمام الملعب التونسي، بتقدم بطل مصر بنتيجة 4ـ1، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين الليلة، على هامش معسكر الفريق الأحمر المقام حاليًّا على الأراضي التونسية، استعدادا للموسم الكروي الجديد 2025 - 2026.

أحرز محمد شريف الهدفين الأول والثاني لصالح الأهلي في مرمى الملعب التونسي، في الدقيقتين 8 و21 من عمر اللقاء، ثم سجل أشرف بن شرقي الهدف الثالث في الدقيقة 34.

الهدف الأول جاء من تمريرة عرضية رائعة من الجبهة اليسرى للأهلي، أخرجها حارس مرمى الملعب التونسي لتصل إلى محمد شريف المنفرد بالمرمى ليسكنها بأريحية مطلقة داخل الشباك، لتصبح النتيجة تقدم الأهلي بهدفين نظيفين.

أما الهدف الثاني فجاء من تمريرة عرضية رائعة من الجبهة اليسرى للأهلي، أخرجها حارس مرمى الملعب التونسي لتصل إلى محمد شريف المنفرد بالمرمى ليسكنها بأريحية مطلقة داخل الشباك، لتصبح النتيجة تقدم الأهلي بهدفين نظيفين.

وجاء هدف بن شرقي الثالث عبر كرة سددها اللاعب قوية من الجبهة اليمنى للأهلي لتسكن في الزاوية الضيقة لمرمى الملعب التونسي.

وسجل محمد عبد الله الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 54، وجاء الهدف من تمريرة عرضية ساحرة لعبها محمود تريزيجيه من ناحية الجبهة اليسرى ارتطمت بأحد مدافعي الملعب التونسي لترتد إلى محمد عبدالله الذي أودعها الشباك بأريحية كبيرة، ليعلن عن الهدف الرابع للأهلي.

وجاء هدف فريق الملعب التونسي الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

تشكيل الأهلي أمام الملعب التونسي

حراسة المرمي: مصطفي شوبير.

خط الدفاع: كوكا ـ ياسين مرعي ـ ياسر ابراهيم ـ محمد هاني.

خط الوسط: كريم فؤاد ـ بن رمضان ـ أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف ـ بن شرقي ـ طاهر محمود طاهر.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمود حسن تريزيجيه وجراديشار وأشرف داري وأليو ديانج وأحمد رضا وأحمد سيد زيزو ومحمد سيحا ومصطفى العش ومحمد شكري ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم وأحمد عابدين.

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