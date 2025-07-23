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محافظات

ضبط 7 أطنان مصنعات لحوم فاسدة في حملات مكبرة بجمصة

حملات مكبرة بجمصة،
حملات مكبرة بجمصة، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار حملات الرقابة التي تجري بالتنسيق بين مديرية التموين والطب البيطري، للتفتيش على المحال العامة والمطاعم، وأماكن بيع وتداول اللحوم والدواجن ومصنعاتها والسلع الغذائية، وتم خلالها ضبط 7 أطنان من مصنعات اللحوم، مخالفة للمواصفات والتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية. 

ضبط 7 أطنان مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك بجمصة

وأوضح محافظ الدقهلية أن الرقابة الصحية والتفتيش على الأسواق والمحال والمنافذ التي تقوم ببيع وتداول وعرض اللحوم والأسماك والدواجن والمنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، تهدف إلى التأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين. 

من جانبه أكد المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطري، والدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة بمديرية التموين، قيام حملة برئاسة الدكتورة شادية السعيد مأمور الضبط القضائي بمديرية التموين بالدقهلية، وبالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، بحضور الدكتور سامح فتوح مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، والدكتور خالد عنبر والدكتورة هبه رحمو.

تفاصيل المخالفات في الحملة 

وأسفرت الحملة عن وجود عدد من المخالفات، تشمل الغش التجاري والشك في الصلاحية ووجود وعرض سلع بدون فواتير وذلك داخل مصنع لمصنعات اللحوم، وتم التحفظ على كمية تقدر بحوالي 7 أطنان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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