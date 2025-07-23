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محافظات

تحصين 76642 رأسا في الحملة القومية الثانية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالدقهلية

حملة تحصين، فيتو
حملة تحصين، فيتو

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، والتي تستمر لمدة شهر إعتبارا من يوم السبت الموافق 12 من الشهر الجاري، وتشمل جميع القرى والمراكز وأسواق الماشية وفي كافة الأنحاء، وتم خلالها تحصين 76 ألفا و642 رأس ماشية حتى اليوم.

تحصين 76642 رأسا في الحملة القومية الثانية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع 

وشدد محافظ الدقهلية على تضافر كافة جهود الأجهزة التنفيذية لتقديم أوجه الدعم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة وتوعية أصحاب رؤوس الماشية بحملات التحصين حفاظا عليها من الأمراض، وأضاف أن الدولة تعمل بكل جهد للحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر من خلال التحصين ضد أي أمراض وتوفير كافة اللقاحات المطلوبة.

مراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية

من جانبه، أوضح الدكتور السيد الحسنين، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، أن الحملة تستهدف تحصين رؤوس الماشية بجميع المراكز والقرى والعزب والكفور والأسواق والكمائن الحدودية، كما تقوم المديرية بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية وتقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين ضد الأمراض الوبائية، ويناشد المربين وأصحاب المزارع بضرورة التحصين.

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