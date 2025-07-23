عام من المواجهة والرقابة.. "جهاز حماية المستهلك" يُعلن الحصاد السنوي لعام 2024 – 2025

تولي الحكومة اهتمامًا خاصًا بملف ضبط الأسواق ومنع التلاعب بأسعار السلع، خاصة السلع الاستراتيجية، مع متابعة مستمرة لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

ونفّذ جهاز حماية المستهلك 9,349 حملة رقابية، شملت المرور على 128,304 منشأة تجارية، أسفرت عن تحرير 31,041 محضرًا، وضبط 492 طنًا من السلع و741,159 وحدة من العصائر والمعلبات. وتمثلت أبرز المخالفات في عدم الإعلان عن الأسعار، وتداول سلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية.

كما تلقّى الجهاز 206,073 شكوى وبلاغًا من المواطنين في مختلف القطاعات، وتمت إزالة أسباب 201,973 شكوى بنسبة إنجاز بلغت 98%، وبمتوسط زمني لحل الشكوى بلغ 8 أيام.

وجاءت شكاوى السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية في المرتبة الأولى بإجمالي 39,026 شكوى، بينما تصدرت محافظة الإسكندرية عدد الشكاوى على مستوى الأفرع الإقليمية بإجمالي 20,051 شكوى.

100 مأمور ضبط قضائي جديد

رفع كفاءة العنصر البشري والتدريب المستمر لأعضاء الجهاز.. يأتي على رأس أولويات خطة العمل في منظومة حماية المستهلك، حيث تم الدفع بـ100 مأمور ضبط قضائي جديد بالأسواق تحقيقًا لمزيد من الانضباط.

ويتابع جهاز حماية المستهلك عن كثب كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتعامل معه بكل جدية واستجابة فورية. كما أطلق الجهاز تطبيق "جهاز حماية المستهلك" للهواتف الذكية، بالتعاون مع "مركز معلومات مجلس الوزراء"، تيسيرًا على المواطنين في تقديم الشكاوى والبلاغات، فضلًا عن إتاحة خدمات الجهاز للجمهور رقميًا.

وأعلن جهاز حماية المستهلك تقرير الحصاد السنوي لعام 2024 – 2025، والذي تضمن العديد من المحاور في ضوء تطورات الاقتصاد المصري.

شمل المحور الأول تقرير الحملات الرقابية التي شنها الجهاز بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المعنية بمختلف المحافظات.

وشمل المحور الثاني تقريرًا عن أداء الشكاوى في الإدارات المركزية بالمقر الرئيسي والأفرع الإقليمية.

بينما شمل المحور الثالث أنشطة الجهاز في الجولات الميدانية بالتنسيق مع المحافظين لضبط الأسواق وأسعار السلع.

المحور الأول: الحملات الرقابية

و في ضوء تكليفات رئيس مجلس الوزراء بتشديد الرقابة على الأسواق، خاصة أسواق السلع الغذائية، ومواجهة كافة الممارسات الضارة بالأسواق والتصدي للممارسات السلبية ولاسيما حجب السلع الأساسية عن التداول والبيع بأزيد من السعر المعلن أو الرسمي، قام الجهاز وأفرعه الإقليمية خلال الفترة من 1/7/2024 إلى 30/6/2025 بتنفيذ 9,349 حملة في 24 محافظة، بالمرور على 128,304 منشأة، أسفرت عن تحرير 31,041 مخالفة، شملت عدم إعلان عن الأسعار، البيع بأزيد من السعر المُعلن، تداول سلع غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، عدم إصدار فواتير، بإجمالي مضبوطات 492 طنًا من السلع الغذائية و741,159 وحدة عصائر ومعلبات.

المحور الثاني: أداء الشكاوى

تلقى الجهاز 206,073 شكوى عبر مختلف القطاعات، جاءت شكاوى السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية في المقدمة بـ39,026 شكوى، تلتها الإعلانات المضللة بـ17,123 شكوى، ثم الاتصالات وأجهزة المحمول بـ16,667 شكوى.

وسجلت شكاوى السلع المتنوعة 10,142 شكوى، والخدمات والمرافق 9,651 شكوى، والتحريات 8,727 شكوى، والأثاث والعقارات والمهمات 5,969 شكوى، وأخيرًا السيارات بـ5,417 شكوى.



جغرافيًا، جاءت الإسكندرية في الصدارة بـ20,051 شكوى، تلتها كفر الشيخ بـ9,620 شكوى، ثم الشرقية بـ8,423 شكوى، وقنا بـ2,211 شكوى.



وقد نجح الجهاز في إزالة أسباب 201,973 شكوى بنسبة إنجاز 98%، وبمتوسط زمني 8 أيام لحل الشكوى.

أداء الإدارات النوعية

الإدارة القانونية: أعدت 2,107 قرارًا ملزمًا بشأن شكاوى المواطنين، وأحالت 609 حالات للنيابة العامة، وأصدرت 115 رأيًا قانونيًا.



إدارة التلقي والخط الساخن: استقبل مركز الاتصالات 263,897 مكالمة، وتلقت الإدارة 206,073 شكوى جديدة، جاء معظمها عبر الواتساب (83,905 شكوى)، والخط الساخن (59,530 شكوى)، والموقع الإلكتروني (19,235 شكوى)، والتسليم باليد (14,834 شكوى)، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (12,594 شكوى)، والتطبيق (12,100 شكوى).





المحور الثالث: أنشطة الجهاز

شمل التقرير تفاصيل الحملات والأنشطة خلال كل شهر من يوليو 2024 وحتى يونيو 2025، بما فيها ضبط مخازن غير مرخصة، تنفيذ حملات موسعة مع المحافظين، إطلاق تطبيق حماية المستهلك، توقيع بروتوكولات تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حملات استدعاء لمنتجات معيبة، والتنسيق مع شركات التجارة الإلكترونية والسلاسل التجارية الكبرى.

تأكيدات رئيس الجهاز

أكد المستشار إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن عام 2024 – 2025 شهد تكثيفًا للجهود في مختلف المحاور الرقابية والخدمية، ما عزز الثقة في المنظومة وضمن استقرار الأسواق، بدعم كامل من الدولة. وأضاف أن الجهاز لديه إرادة حقيقية لإنفاذ القانون وفرض الانضباط في الأسواق، من خلال الرقابة والتواجد الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين.



وأشار إلى أن الجهاز يولي اهتمامًا خاصًا بتأهيل الكوادر البشرية، مؤكدًا أن العنصر البشري هو حجر الزاوية في نجاح المنظومة الرقابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.