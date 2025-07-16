رئيس "حماية المستهلك" يشهد ختام البرنامج التدريبي لتأهيل 100 مأمور ضبط جديد استعدادًا للدفع بهم في الأسواق

شهد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الأربعاء، فعاليات ختام البرنامج التدريبي لتأهيل الحاصلين على الضبطية القضائية من أعضاء الجهاز الجدد، وذلك بمركز التدريب الدولي بالمقر الرئيسي للجهاز في القاهرة الجديدة.

يأتي ذلك بعد موافقة وزير العدل على منح الضبطية القضائية للدفعة الجديدة، وبحضور 100 متدرب من قيادات الجهاز بمختلف قطاعات وإدارات وفروع الجهاز على مستوى الجمهورية، استعدادًا للدفع بهم ميدانيًا خلال الفترة المقبلة لتحقيق مزيد من الانضباط بالأسواق.

استهدف البرنامج الذي استمر لمدة أسبوعين بمقر الجهاز، إعداد وتأهيل مأموري الضبط القضائي الجدد للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، وتمكينهم من أداء مهامهم الرقابية بكفاءة وفق أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية.

محاور تدريب شاملة نظرية وعملية

وتضمن البرنامج التدريبي عددًا من المحاور المتكاملة، ركزت على تنمية المهارات القانونية لدى المأمورين الجدد، وتزويدهم بالمعرفة الكاملة حول الإطار القانوني لصلاحيات الضبط القضائي، وآليات جمع الاستدلالات وتحرير المحاضر وإعداد تقارير الضبط بشكل قانوني سليم.

كما شمل التدريب العملي الميداني داخل عدد من الأسواق والمنشآت التجارية، والتعامل مع سيناريوهات واقعية لحالات الغش التجاري والمخالفات، إلى جانب استخدام أدوات الرقابة الرقمية الحديثة مثل أنظمة الرصد وتتبع السلع وتطبيقات الشكاوى.

وتناول البرنامج كذلك موضوعات التحول الرقمي وأثره على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وإدارة الأزمات والحد من المخاطر في الأسواق، والمعايير الأخلاقية والانضباط السلوكي الواجب التحلي بها أثناء تأدية العمل الميداني.

السجيني: كوادرنا الجديدة خط الدفاع الأول عن حقوق المستهلك

وأعرب إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، خلال كلمته في ختام البرنامج، عن سعادته البالغة بالمستوى المتميز الذي ظهر به البرنامج والمتدربون، مؤكدًا أن هذه الدفعة الجديدة من مأموري الضبط القضائي تمثل محطة مهمة ومحورية في تطوير الأداء الرقابي للجهاز، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في ترسيخ الشفافية والعدالة في الأسواق وحماية المستهلكين.

وقال السجيني: نحن لا نُخرج مجرد مفتشين ميدانيين، بل نُعد كوادر وطنية مؤهلة بالعلم والقانون، ومسلحة بالقيم والمهنية والنزاهة، تمثل خط الدفاع الأول ضد الغش والاستغلال، وركيزة أساسية لبناء سوق منضبط وعادل».

وأشار رئيس الجهاز إلى أن اختيار الدفعة الجديدة جاء بعد تدقيق واختيار دقيق من مختلف الأفرع الإقليمية للجهاز، لتكون هذه الكوادر قوة دعم رئيسية للوجود الرقابي الميداني، خصوصًا في ظل ارتفاع معدلات الشكاوى واتساع ظاهرة التجارة غير الرسمية، مؤكدًا أن الانضباط في الأسواق لن يتحقق إلا بوجود رقابة دائمة وفعالة تعتمد على كوادر مدربة وقادرة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحسم وشفافية.

محاكاة عملية وشكر للقائمين على البرنامج

وشهد السجيني جانبًا من المحاكاة العملية التي نفذها المتدربون في ختام البرنامج، حيث جسدت سيناريوهات حقيقية للتعامل مع المخالفات في الأسواق بدءًا من التفتيش الميداني وجمع الأدلة، مرورًا برصد وتوثيق المخالفات، وانتهاءً بتحرير المحاضر وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

وأبدى رئيس الجهاز إعجابه بمستوى الانضباط والالتزام الذي أظهره المتدربون، مؤكدًا أن ما شاهده يعكس استيعابهم للمهارات النظرية والتطبيقية التي اكتسبوها خلال فترة التدريب، واستعدادهم للنزول الميداني بثقة وكفاءة.

كما وجّه الشكر والتقدير لفريق العمل القائم على إعداد وتنفيذ البرنامج، لما بذلوه من جهد مخلص وتنظيم احترافي انعكس على جودة المحتوى ومستوى أداء المتدربين، مؤكدًا أن التدريب والتأهيل لم يعد خيارًا وإنما أصبح ضرورة وطنية تفرضها سرعة التحولات في السوق المصرية، وتنامي الأنماط التجارية الجديدة، واتساع رقعة التجارة غير الرسمية.

وشدد السجيني على أن رفع كفاءة منظومة الرقابة وتأهيل العنصر البشري يمثلان حجر الزاوية في تمكين الجهاز من أداء دوره الرقابي بفعالية وعدالة، بما يضمن حماية حقيقية وملموسة للمستهلك المصري.

المتدربون: جاهزون للنزول الميداني

من جانبهم، عبّر أعضاء الضبطية القضائية الجدد عن تقديرهم وامتنانهم لرئاسة الجهاز على الثقة الكبيرة والدعم الذي لمسوه خلال البرنامج، مؤكدين أن ما تلقوه من تدريب وتأهيل يمثّل نقطة انطلاق قوية لمسيرتهم العملية.

وأعرب المتدربون عن التزامهم الكامل بالنزول إلى الأسواق فورًا بروح من الجدية والانضباط، وتطبيق ما اكتسبوه من مهارات ومعرفة لتحقيق رقابة ميدانية حقيقية يشعر بها المواطن، ويسهم في بناء سوق أكثر انضباطًا وعدالة.

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