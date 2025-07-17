حماية المستهلك: ضبط مخزن غير مرخص بالبساتين يستخدم أسماء علامات تجارية شهيرة

تمكنت الإدارة العامة للتحريات بجهاز حماية المستهلك، اليوم، من إحباط أكبر عملية لإعادة تدوير أجهزة كهربائية تالفة ومستعملة باستخدام أسماء كبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة في الأسواق، تمهيدًا لطرحها على المستهلكين باعتبارها أجهزة جديدة، وذلك داخل مخزن غير مرخص بنطاق حي البساتين بمحافظة القاهرة.

وأسفرت الحملة الرقابية الموسعة التي شنها الجهاز عن ضبط 1463 جهازًا كهربائيًا مُعاد تدويره من أجهزة تالفة ومستعملة، شملت ثلاجات وبوتاجازات وتكييفات وغسالات، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في التعبئة والتغليف النهائي، إلى جانب ضبط 1560 ملصق بطاقة كفاءة طاقة مزورًا لم يتم ترخيص تداوله من هيئة المواصفات والجودة، بالمخالفة لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 912 لسنة 2017.

جاءت هذه الضربة النوعية عقب تحريات مكثفة ومعلومات دقيقة وردت إلى الإدارة العامة للتحريات بالجهاز، تفيد بوجود منشأة غير مرخصة تقوم بإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية باستخدام أجهزة تالفة ومستعملة، مع إجراء بعض التعديلات والدهانات، وطرحها في الأسواق باعتبارها أجهزة جديدة تحت أسماء علامات تجارية كبرى.

وعلى الفور، وبعد استصدار الإجراءات القانونية اللازمة، انطلقت الحملة إلى موقع المخزن المستهدف، حيث تمت مواجهة القائمين عليه الذين أقروا بعدم وجود تراخيص أو إذن من الشركات المالكة للعلامات التجارية، واعترفوا بملكيتهم للمنشأة والمضبوطات، وبقيامهم باستخدام أجهزة تالفة ومستعملة وإجراء بعض التحسينات الشكلية عليها وطرحها في الأسواق على أنها جديدة، وتداول سلع مجهولة المصدر مدوّن عليها بيانات مغلوطة تشكل خطورة على صحة المستهلكين وتضر بالاقتصاد الوطني.

كما اعترف المتهمون باستخدامهم أسماء كبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة في الأسواق دون إذن من مالكيها بهدف تضليل المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، إلى جانب استخدام عدد كبير من ملصقات كفاءة طاقة مزورة وغير مرخصة من الهيئة العامة للمواصفات والجودة.

أسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من الأجهزة والمواد المستخدمة في عملية الغش، شملت:

1463 جهازًا كهربائيًا مُعاد تدويره (ثلاجات، بوتاجازات، تكييفات، غسالات) معدة للتداول بالأسواق.

1560 ملصق بطاقة كفاءة طاقة مزورًا ومخالفًا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 912 لسنة 2017.

1500 ملصق إرشادات استخدام مدون عليها بيانات على خلاف الحقيقة.

أدوات التعبئة والتغليف النهائية.

كومبروسر لرش جسم الأجهزة الكهربائية، و2 أسطوانة أكسجين حجم كبير.

منشأة تعمل بدون ترخيص باستخدام أسماء كبرى العلامات التجارية.

تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

رئيس الجهاز: لن نتهاون مع الغش والتلاعب

وفي تصريحات له عقب الحملة، أكد الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بتكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق وملاحقة الكيانات الوهمية وغير القانونية والتصدي لأي ممارسات تجارية تضر بصحة المستهلكين أو تسيء للاقتصاد الوطني.

وقال السجيني: «الجهاز يقف بالمرصاد لكل من يتلاعب بصحة وسلامة المواطنين أو يستخدم أسماء علامات تجارية كبرى بشكل مضلل على خلاف الحقيقة. لن ندخر جهدًا في اتخاذ إجراءات استباقية ورقابية لمنع تداول السلع مجهولة المصدر ومواجهة الغش التجاري».

وأضاف أن الواقعة تمثل مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك، وقانون مكافحة الغش التجاري، والقرار الوزاري رقم 912 لسنة 2017 بشأن بطاقة كفاءة الطاقة، مؤكدا أنه تم إحالة القضية للنيابة العامة بعد التحفظ على المضبوطات.

وأوضح أن ضبط الأسواق وتعزيز الرقابة الميدانية يأتيان على رأس أولويات الجهاز ويحظيان باهتمام كبير من القيادة السياسية ورئيس الوزراء، لافتا إلى أنه أصدر توجيهاته إلى كافة الأفرع الإقليمية ومأموري الضبط القضائي عبر غرفة العمليات المركزية برفع درجة الجاهزية واليقظة وتشديد الحملات النوعية بمختلف المحافظات لتحقيق الانضباط في الأسواق وإحالة المخالفين للنيابة العامة.

وجدد رئيس الجهاز دعوته للمواطنين بالتعاون مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ عن أي ممارسات تجارية مضللة أو تداول سلع مجهولة المصدر عبر:

الخط الساخن: 19588 (من أي خط أرضي).

الموقع الإلكتروني: https://cpa.gov.eg/ar-eg

تطبيق الهاتف المحمول.

وأكد السجيني أن الجهاز مستمر في متابعة جميع الأنشطة التجارية على مستوى الجمهورية، وسيواصل تنفيذ الضربات النوعية لضبط الأسواق، وحماية المستهلكين، ودعم الكيانات الاقتصادية الشرعية التي تلتزم بالقانون وتساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

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