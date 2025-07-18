طلاب "زراعة المنوفية" مستاؤون بسبب الإعلان عن "السمر كورس" قبل نتائج الترم الثاني

سادت حالة من الاستياء بين طلاب كلية الزراعة بجامعة المنوفية، بعد فتح إدارة الكلية باب التسجيل في "السمر كورس" قبل إعلان نتائج الترم الثاني، وهو ما اعتبره الطلاب تخبطًا إداريًا داخل الكلية.

نجاح 20% من طلاب قسم اقتصاد زراعي بالمنوفية في الترم الأول

وأكد عدد من الطلاب أن نسبة النجاح بمادة اقتصاد زراعى لم تتجاوز الـ 20%، حيث نجح نحو 75 طالبا وطالبة من أصل 368 مقيد بالفرقة الأولى بالقسم، وهو ما أثارالعديد من التساؤلات حول مصير باقي الطلاب، خاصة مع عدم إعلان النتيجة حتى الآن.

واستغاث الطلاب بالدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، للتدخل في الأمر وبحث المشكلة التى تهدد مستقبلهم الدراسي.

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