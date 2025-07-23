لتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين المصريين، غرفة الجيزة تطلق مبادرة لدعم مجتمع الأعمال بدبي

زار المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، مقر المنطقة الحرة بدبي، وذلك لمتابعة أوجه التعاون المشترك مع السلطة الاقتصادية التابعة لحكومة دبي، والتأكد من جاهزية المكتب التمثيلي الذي تم الإعلان عن تدشينه في القاهرة مؤخرا.

يأتي ذلك في إطار حرص غرفة الجيزة التجارية على متابعة تنفيذ الشراكات الدولية النوعية التي تخدم مجتمع الأعمال المصري.

بحث سبل تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين المصريين

وخلال الزيارة، التقى الشاهد مع محمد الثلاثي، الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة "ميدان – دبي"، حيث دار نقاش معمّق حول آليات تنفيذ اتفاقية التعاون، وسبل تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين المصريين، لا سيما في ما يتعلق بتأسيس الشركات والحصول على التراخيص من داخل مصر عبر قناة رسمية موثوقة.

تحقيق أعلى استفادة للمستثمر المصري

وأكد الشاهد أن اللقاء مثّل فرصة مهمة لبحث خطوات تطوير الشراكة، وتحقيق أعلى استفادة للمستثمر المصري، مشيرًا إلى أن "ميدان – دبي" تمثل نموذجا متطورا لبيئة الأعمال، تتكامل بشكل مثالي مع احتياجات رواد الأعمال في مصر، خاصة من لديهم توجهات نحو التوسع الخليجي.

حصر مجتمع الأعمال داخل المحافظة ممن لديهم شراكات مع دبي

وفي هذا الإطار، أعلن الشاهد عن مبادرة جديدة تطلقها غرفة الجيزة، تتضمن حصر مجتمع الأعمال داخل المحافظة ممن لديهم أنشطة تجارية، أو شركات قائمة، أو شراكات تصديرية في دبي، بهدف جمعهم في مظلة واحدة وتوفير دعم مباشر لهم عبر هذا التعاون مشيرًا الى ان الربط المؤسسي بين غرفة الجيزة والمنطقة الحرة ميدان – دبي، ليس فقط لخدمة من يبدأ نشاطه، بل أيضًا لاحتضان من هو بالفعل في السوق الإماراتي ويرغب في التوسع بشكل احترافي ومدعوم.

كما أوضح رئيس غرفة الجيزة التجارية أن هذه الزيارة جاءت استمرارا للتحركات المؤسسية التي أطلقتها الغرفة مؤخرًا، بهدف تأمين بيئة داعمة للمستثمر المصري، وتمكينه من أدوات توسع فعلية في أسواق الخليج.

جدير بالذكر أن المكتب التمثيلي لـ"ميدان – دبي" في القاهرة يعد أول منصة رسمية معتمدة تربط السوق المصري بالمنطقة الحرة بدبي، وتقدم خدمات تأسيس الشركات والتراخيص التجارية والدعم الكامل من خلال شريك تشغيل معتمد، بما يعزز من كفاءة الوصول إلى بيئة استثمارية عالمية من داخل مصر.

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