رئيس غرفة الجيزة يشيد بحزمة الحوافز الاقتصادية الجديدة: فرصة لتحفيز الصناعة والتصدير

أشاد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، بإعلان الحكومة عن تخصيص 5 مليارات جنيه كدعم مباشر وغير مسبوق للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضمن موازنة الدولة الجديدة.

وأكد أن هذه الخطوة تمثل توجهًا حقيقيًا من الدولة نحو تمكين الاقتصاد المحلي، وتحفيز رواد الأعمال، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجه الأسواق الناشئة.

الحكومة تتحرك بجدية غير مسبوقة لتمكين القطاع الخاص وبناء اقتصاد إنتاجي تنافسي

وأوضح الشاهد أن حزمة الحوافز المالية التي تضمنتها الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 تعكس رؤية اقتصادية متكاملة ترتكز على تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية، وتعزيز الاستثمارات الخاصة، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.

وأضاف أن تخصيص تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة يعزز قدرة الشباب على الدخول في النشاط الاقتصادي، ويساعد على تعميق النشاط التجاري في المحافظات، وعلى رأسها الجيزة، التي تضم قاعدة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية الواعدة.

خطة الدولة للوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار

وأشار رئيس غرفة الجيزة التجارية إلى أن الموازنة تضمنت كذلك دعمًا متزايدًا للصادرات الوطنية، في إطار خطة الدولة للوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، وهو هدف طموح يعكس مدى الجدية في دعم المنتج المحلي وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

كما أن البرامج الحالية لرد أعباء التصدير، ومساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وتوفير تمويل ميسر للصناعة والزراعة والسياحة، تمثل روافد حقيقية لتوسيع قاعدة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل.

أهمية دور الغرف التجارية في التنسيق مع الجهات الحكومية

وأكد الشاهد أن هذه التوجهات تستجيب لتطلعات مجتمع الأعمال، وتحتاج في المرحلة المقبلة إلى آليات تنفيذ واضحة وسريعة، مشيرًا إلى أهمية دور الغرف التجارية في التنسيق مع الجهات الحكومية لضمان وصول هذه الحوافز إلى مستحقيها، وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمشروعات الراغبة في الاستفادة منها.

فرصة ذهبية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

وأكد الشاهد أن ما تتبناه الحكومة من سياسات مالية واقتصادية توسعية في هذه المرحلة يُمثل فرصة ذهبية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحقيق نمو مستدام يقوم على الإنتاج والتصدير، ويؤسس لاقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات العالمية.

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