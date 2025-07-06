غرفة الجيزة التجارية تشيد بمشاركة مصر بقمة البريكس: خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون مع الاقتصادات الناشئة

أشاد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، بمشاركة مصر في أعمال قمة "البريكس" السابعة عشرة التي استضافتها مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، والتي شهدت حضورًا مصريًا رفيع المستوى في عدد من الجلسات الرسمية والاجتماعات الثنائية.

وأكد أن هذه المشاركة تعكس حرص الدولة المصرية على الانخراط النشط في التكتلات الاقتصادية الدولية، وتبنّي رؤى متعددة الأطراف تدعم التنمية المستدامة وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع الشركاء الدوليين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

الموضوعات المطروحة خلال القمة تؤكد تعكس إدراكًا عميقًا للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي

وأضاف الشاهد أن الموضوعات المطروحة خلال القمة تؤكد تعكس إدراكًا عميقًا للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، والحاجة إلى أدوات تعاون غير تقليدية، تدعم النمو، وتحفز الاستثمارات، وتوفر حلولًا مبتكرة لتمويل مشروعات التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن التحركات المصرية في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتحول الرقمي ومبادلة الديون بالاستثمارات، تنسجم تمامًا مع أولويات مجتمع الأعمال المصري، الذي يتطلع إلى تعميق التعاون مع دول البريكس والاستفادة من تجاربها الرائدة.

منصة الاستثمار تعد آلية متقدمة لربط المشروعات الوطنية بالمبادرات الإقليمية

وثمّن رئيس غرفة الجيزة إطلاق منصة الاستثمار الجديدة للبريكس، واصفًا إياها بأنها آلية متقدمة لربط المشروعات الوطنية بالمبادرات الإقليمية، وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص، وتعبئة رأس المال في قطاعات استراتيجية، مشيدًا في الوقت نفسه بالدور المتنامي لـ بنك التنمية الجديد، الذي يمثل ذراعًا تمويليًا قادرًا على تلبية احتياجات الاقتصادات النامية ودعم أولوياتها.

وأكد الشاهد أن غرفة الجيزة التجارية تدعم كافة الجهود التي تستهدف توسيع الشراكات الدولية وتفعيل أدوات التعاون الاقتصادي بين مصر ودول البريكس، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستفادة من الفرص التمويلية والاستثمارية التي توفرها هذه التكتلات، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويُحفّز مجتمع الأعمال على التوسع في المشروعات الإنتاجية والتنموية.

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