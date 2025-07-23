ياسمين حسام التاسعة على مستوى الجمهورية بالثانوية: ما توقعتش أكون من الأوائل وكنت هموت من الفرحة (فيديو)

من داخل منزل بسيط بمدينة العاشر من رمضان، محافظة الشرقية خرجت واحدة من أبرز قصص النجاح في الثانوية العامة هذا العام. الطالبة ياسمين حسام أحمد منير أحمد، ابنة محافظة الشرقية، رسمت ملامح التفوق الحقيقي بعدما حصلت على المركز التاسع على مستوى الجمهورية – الشعبة الأدبية، ضمن نتيجة الثانوية العامة 2025، محققة مجموع 315 درجة.

التفوق ليس بعدد الساعات، بل بالإرادة والهدوء والدعم الأسري

ياسمين، التي تدرس في مدرسة السيدة خديجة بنت خويلد الثانوية الرسمية لغات بإدارة العاشر من رمضان التعليمية، استطاعت أن تثبت أن التفوق ليس بعدد الساعات، بل بالإرادة والهدوء والدعم الأسري.

محرر فيتو مع أسرة التاسعة علي الجمهورية، فيتو

كنت بذاكر ٤ لـ٥ ساعات يوميًّا.. والقرآن سر قوتي

تقول ياسمين: "ما كنتش أتوقع أبدًا أكون من أوائل الجمهورية، ولما سمعت الخبر كنت هموت من الفرحة.. أكتر حاجة فرحتني هي سعادة أهلي بيَّ، وقدرت أرسم البسمة على وشوشهم".

التاسعة علي الجمهورية، فيتو

وأضافت: "كنت بذاكر يوميًّا من ٤ إلى ٥ ساعات، وبحاول أوازن بين المذاكرة والراحة.. حافظت على صلاتي وقراءة القرآن، وده كان مصدر طمأنينة وثبات لي في أصعب اللحظات".

التاسعة على الجمهورية، فيتو

الأسرة سر التفوق

تعيش ياسمين وسط أسرة مكونة من ٦ أفراد؛ والدها المهندس حسام أحمد منير مدير مصنع، ووالدتها ربة منزل، ولها ٤ أشقاء، بينهم اثنان خريجون.

يقول والدها: "كنت دايمًا بقولها: عاوز أشوف فيكِ القدوة، وده مش بس لياسمين، لكل إخوتها.. بس عمرنا ما ضغطنا عليها، كنا دايمًا دعم ليها، وكنت متأكد إنها هتفرحنا".

التاسعة على الجمهورية، فيتو

أما والدتها، التي لم تتمالك دموعها فور تلقي الخبر، فتروي اللحظة:"فرحتي لا توصف.. دخلت في حالة انهيار من الفرحة، ومكنتش مصدقة.. شغلت التلفزيون عشان أتأكد إن بنتي فعلًا من الأوائل، وبنصح كل أم وأب: ما تضغطوش على ولادكم، وارضوا بقسمة ربنا".

التاسعة علي الجمهورية، فيتو

حلمي الألسن.. ونفسي أكون قدوة لبنات مصر

تحلم ياسمين حسام بالالتحاق بكلية الألسن، ومواصلة التفوق لتكون واحدة من النماذج الملهمة للفتيات المصريات.



وقالت: “نفسي أكمل دراستي بتفوق وأكون قدوة لأي بنت شايفة إن التفوق محتاج راحة نفسية قبل أي حاجة.. وربنا يوفقني أحقق كل أحلامي”.

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