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ياسمين حسام صاحبة المركز التاسع بالثانوية العامة أدبي: حلمي الالتحاق بكلية الألسن.. وسر النجاح أسرتي

التاسعة على الجمهورية،فيتو
التاسعة على الجمهورية،فيتو

حلمي الالتحاق بكلية الألسن، وسر نجاحي بعد توفيق ربنا هو أسرتي".. بهذه الكلمات اختصرت الطالبة ياسمين حسام أحمد منير أحمد ابنة مدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية حكاية تفوقها، بعدما حصلت على المركز التاسع على مستوى الجمهورية – الشعبة الأدبية في الثانوية العامة 2025، بمجموع 315 درجة.

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التوازن بين الدراسة والراحة 

ياسمين، الطالبة بمدرسة السيدة خديجة بنت خويلد الثانوية الرسمية لغات بإدارة العاشر من رمضان التعليمية، قالت إنها كانت تذاكر فقط ٤ إلى ٥ ساعات يوميًا، وتوازن بين الدراسة والراحة، وتحرص على الصلوات وقراءة القرآن الكريم التي منحتها قوة وثباتًا في أصعب اللحظات.

تنتمي ياسمين إلى أسرة مكونة من ٦ أفراد، والدها يعمل مدير مصنع، ووالدتها ربة منزل، ولديها ٤ أشقاء منهم اثنان خريجون. وتؤكد أن دعم أسرتها المستمر كان العامل الأهم في تخطي الصعوبات وتحقيق هذا الإنجاز.

وتحلم ياسمين بأن تصبح واحدة من خريجات كلية الألسن، وأن تواصل دراستها بتفوق لتقدم نموذجًا ملهمًا للفتيات في مصر.

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 

اعتمد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 22 يوليو 2025، نتيجة الدور الأول لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، حيث بلغت نسبة النجاح العامة 79.2% لطلاب النظام الجديد، و72.7% للنظام القديم.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحانات بالنظامين القديم والجديد 785,099 طالبًا وطالبة، حضر منهم 728,892، فيما بلغ عدد الناجحين 574,347 طالبًا وطالبة.

نتائج النظام الجديد تفصيلًا:

شعبة علمي علوم:
تقدم للامتحانات 451,453 طالبًا، حضر منهم 417,260، وبلغ عدد الناجحين 332,183 بنسبة نجاح 79.6%.

شعبة علمي رياضة:
سجلت الشعبة أعلى نسب النجاح، حيث بلغت 85.8%، بعد نجاح 92,594 من إجمالي 107,947 طالبًا حضروا الامتحانات من أصل 112,619 متقدمًا.

الشعبة الأدبية:
بلغت نسبة النجاح 73.6%، حيث نجح 117,407 من بين 159,434 طالبًا حضروا الامتحانات من أصل 174,171 متقدمًا.

نتائج النظام القديم تفصيلًا:

إجمالي عدد المتقدمين: 46,856 طالبًا، حضر منهم 44,251، ونجح 32,163 بنسبة نجاح عامة 72.7%.

شعبة علمي علوم:
تقدم 30,800 طالبًا، حضر منهم 29,008، وبلغ عدد الناجحين 21,212 بنسبة 73.1%.

شعبة علمي رياضة:
تقدم 5,059 طالبًا، حضر منهم 4,678، ونجح 3,201 بنسبة نجاح 68.4%.

الشعبة الأدبية:
حضر 10,565 طالبًا من أصل 10,997، وبلغ عدد الناجحين 7,750 بنسبة نجاح 73.4%.

وأكد وزير التربية والتعليم أن النتائج تعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الطلاب بالنظام الجديد، مشيرًا إلى أن نسب النجاح هذا العام جاءت متوازنة وتعكس مستوى الأسئلة والتصحيح الإلكتروني العادل.

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