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رياضة

بطولة العالم للسلاح، محمد حمزة يهزم عبد الرحمن طلبة ويتأهل لربع النهائي

بطولة العالم للسلاح،
بطولة العالم للسلاح، فيتو

منتخب السلاح، تأهل محمد حمزة لاعب المنتخب الوطني للسلاح، لربع نهائي منافسات  بطولة العالم للسلاح الشيش، المقامة حاليا في جورجيا، بمشاركة عدد كبير من المنتخبات. 

ووصل محمد حمزة إلى الدور ربع النهائي، بعد الفوز على زميله عبد الرحمن طلبة بنتيجة (15-11)، في الدور الثالث من بطولة العالم.

وتأهل محمد حمزة للدور الثالث بعد الفوز على لاعب منتخب المجر بنتيجة (15-4)، في الدور الثاني من البطولة المونديالية.

فيما تأهل عبد الرحمن طلبة لاعب المنتخب الوطني للسلاح، للدور الثالث من البطولة نفسها، بعد الفوز على بطل تشيلي بنتيجة (15-14) باللمسة الذهبية.

ومن المقرر أن يخوض محمد حمزة مواجهة قوية أمام عبد الرحمن طلبة في الدور الثالث من بطولة العالم.

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