الأربعاء 23 يوليو 2025
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اقتصاد

بنسبة نمو 69.6%، تحويلات المصريين بالخارج ترتفع لـ 32.8 مليار دولار خلال 11 شهرًا

البنك المركزي
البنك المركزي

قال البنك المركزي: إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت طفرة واضحة في الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2024/ 2025، حيث ارتفعت بمعدل 69.6% لتصل إلى نحو 32.8 مليار دولار (مقابل نحو 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق). 

كما شهدت الفترة من يناير إلى مايو 2025 ارتفاعًا في التحويلات بمعدل 59% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 15.8 مليار دولار (مقابل نحو 9.9 مليار دولار). 

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت تحويلات شهر مايو 2025 بمعدل 24.2% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.4 مليار دولار، (مقابل نحو 2.7 مليار دولار) وهي تدفقات تاريخية لم تحدث من قبل خلال شهر مايو من أي عام. 

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