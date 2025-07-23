بنسبة نمو 69.6%، تحويلات المصريين بالخارج ترتفع لـ 32.8 مليار دولار خلال 11 شهرًا

قال البنك المركزي: إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت طفرة واضحة في الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2024/ 2025، حيث ارتفعت بمعدل 69.6% لتصل إلى نحو 32.8 مليار دولار (مقابل نحو 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق).

كما شهدت الفترة من يناير إلى مايو 2025 ارتفاعًا في التحويلات بمعدل 59% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 15.8 مليار دولار (مقابل نحو 9.9 مليار دولار).

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت تحويلات شهر مايو 2025 بمعدل 24.2% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.4 مليار دولار، (مقابل نحو 2.7 مليار دولار) وهي تدفقات تاريخية لم تحدث من قبل خلال شهر مايو من أي عام.

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