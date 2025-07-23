الأربعاء 23 يوليو 2025
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رياضة

بمشاركة الأهلي والزمالك، اكتمال عقد الفرق المتأهلة لمونديال كرة اليد “سوبر جلوب”

مونديال أندية كرة
مونديال أندية كرة اليد، فيتو

كرة اليد، أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد رسميا، عن توجيه الدعوة لبرشلونة الإسباني، للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية “سوبر جلوب”، المقرر لها خلال الفترة من 26 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر المقبل.

الأهلي - بطل السوبر الإفريقي 2025

الزمالك - وصيف أفريقيا والفريق المستضيف

فيزبريم المجري - بطل العالم 2024

ماجديبورج الألماني - بطل دوري أبطال أوروبا 2025

الشارقة الإماراتي - بطل آسيا 2025

تاوباتي البرازيلي - بطل أمريكا الجنوبية 2025

كاليفورنيا إيجلز الأمريكي - بطل أمريكا الشمالية والكاريبي 2025

جامعة سيدني الأسترالي - بطل أوقيانوسيا 2025

برشلونة - دعوة من اللجنة المنظمة

وتقام بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب”، خلال الفترة من 26 سبتمبر المقبل وحتى 2 أكتوبر المقبل، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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