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خارج الحدود

إنجازات ونهضة شاملة، سفير الدوحة في القاهرة يهنئ مصر بذكرى ثورة 23 يوليو

السفير فرج الأنصارى،
السفير فرج الأنصارى، فيتو

أصدر سفير دولة قطر بالقاهرة فرج الأنصاري بيانًا بشأن احتفال مصر بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيد. 

الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو

وقال الأنصاري: يطيب لي أن أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة. 

اعتزازنا العميق بالعلاقات الأخوية المتجذرة بين مصر وقطر

وأضاف: “بهذه المناسبة، نعبّر عن اعتزازنا العميق بالعلاقات الأخوية المتجذرة بين بلدينا، مؤكدين حرص دولة قطر على توثيق عُرى الشراكة والتعاون في شتى المجالات، بما يلبي تطلعات قيادتينا وشعبينا نحو مستقبل مزدهر”.

وأضاف: “في هذا المقام لا يسعنا إلا أن نُشيد بما حققته الشقيقة مصر من إنجازات ملحوظة ونهضة تنموية شاملة، متمنّين لها دوام الأمن والتقدم تحت القيادة الحكيمة  للرئيس عبد الفتاح السيسي”.

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سفير دولة قطر بالقاهرة لذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو ثورة 23 يوليو يوليو

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