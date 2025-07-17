الخميس 17 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

افتتاح مقر جديد لفرع بنك قطر الوطني QNB بالعلمين الجديدة

بنك qnb بالعلمين
بنك qnb بالعلمين

افتتح فرع بنك قطر الوطني QNB فرع بمدينة العلمين الجديدة وذلك بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والمهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، ومحمد بدير الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، وعدد من قيادات المحافظة ووزارة الإسكان.

وجاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الهادفة لجعل مدينة العلمين الجديدة تزخر بكافة الخدمات وتوفيرها على مدار العام. 

وقال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن افتتاح فرع بنك QNB يأتي في إطار توجه الدولة لجعل مدينة العلمين الجديدة صالحة للسكن طوال العام وليست مدينة مصيفية فقط، وذلك من خلال توفير مختلف الخدمات ومنها: الجامعات والمدارس الدولية والمراكز التجارية وخدمات البنوك، وغير ذلك لخدمة السكان والمترددين على المدينة، لافتًا إلى أن مدينة العلمين الجديدة تعد باكورة المدن الساحلية بإقليم الساحل الشمالي ويجري بها تنفيذ العديد من  المشروعات.

وأضاف الوزير أنه يتم العمل على توفير العديد من الفرص الاستثمارية، وخاصة في إقليم الساحل الشمالى الغربى، والذي أصبح وجهة سياحية عالمية، جذبت خلال موسم الصيف الماضي، ضيوفًا لأكثر من 100 جنسية، وهو الأمر الذى يوفر العديد من الفرص الاستثمارية، وخاصة لإقامة الغرف والوحدات الفندقية والخدمات لاستيعاب حجم السياح المتزايد من مختلف أنحاء العالم. 

ومن جانبه، وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة لمجلس إدارة QNB مصر على افتتاح فرعه الجديد بمدينة العلمين الجديدة وسط صروحها العمرانية العملاقة بعقول وسواعد أبناء مصر كواحدة من إحدى مدن الجيل الرابع، وكمدينة متكاملة وجاذبة للسكان والاستثمارات، مشيدًا خلال تفقده لأقسام فرع البنك بما يتضمنه من تجهيزات، تتواكب مع تطورات مدينة العلمين الجديدة، وتماشيًا مع  تكنولوجيا التحول الرقمي الذي تشهده كافة محافظات مصر والقطاعات الإدارية بها، من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير سبل الحصول عليها. 

وأشار  المحافظ إلى أن افتتاح فرع البنك سيسهل الإجراءات والخدمات المصرفية للمواطنين، والشركات وغيرها، ضمن جهود الدولة ومحافظة مطروح للعمل على تطوير وتوسيع نطاق تقديم مختلف الخدمات في جميع القطاعات لتيسير وصول الخدمة للمواطنين وتسهيل الحصول عليها. 

وبهذه المناسبة، قال السيد/ محمد بدير الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، إن افتتاح المقر الجديد بمدينة العلمين يعكس خطة البنك التوسعية لتغطية الاحتياجات المالية للعملاء في مختلف المحافظات، بما يدعم توجهات البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي، مؤكدا الحرص على تزويد فروع البنك الجديدة بأحدث الخدمات لتقديم تجربة مصرفية بأعلى معايير الجودة والابتكار تتخطى تطلعات عملائنا.

وأضاف محمد بدير أن الفرع يمثل قيمة مضافة لشبكة فروعنا التي تشمل أكثر من 235 فرعًا نظرًا لما تتيحه هذه المنطقة من فرص استثمارية واعدة. 

ويسعى البنك إلى المزيد من التوسع في الفروع الجديدة لا سيما في المدن الجديدة، معتمدين في ذلك على أحدث التكنولوجيا المالية المتطورة تماشيًا مع خطة التحول الرقمي وبما يساهم في استقطاب شرائح جديدة من العملاء". 

وسيقدم المقر الجديد لفرع QNB مصر بمدينة العلمين الجديدة، جميع الخدمات المصرفية لعملائه من الأفراد والشركات بما في ذلك الحسابات الجارية، وحسابات التوفير، والودائع والشهادات، إلى جانب أحدث المنتجات المصرفية الرقمية التي تتيح للعملاء إدارة معاملاتهم المالية بكل سهولة وأمان على مدار الساعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان الاسكان والمرافق الساحل الشمالي الغربي الساحل الشمالى

الأكثر قراءة

بعد استبعاد إصابتهم بالالتهاب السحائي، النيابة تحقق في وجود شبهة جنائية بوفاة 5 أطفال بالمنيا

برسالة غامضة، توفيق عكاشة يكشف مستقبل سوريا مع نظام الشرع ومصير الجماعات بالشرق الأوسط

الأجهزة الرقابية تبحث لغز توثيق عقد زيزو في الزمالك بـ30 مليون جنيه والأهلي بـ5 ملايين فقط

دبلوماسي إثيوبي يفضح أكاذيب آبي أحمد، ومقطع زائف عن سد النهضة يكشف الحقائق (فيديو)

ترتيب المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025

الصحة تحسم الجدل: لم يثبت وجود أمراض معدية وراء وفاة 5 أطفال بمحافظة المنيا

يا ناصر الستة على الستين جدي عايش، حفيدة الشيخ الدرزي تفجر مفاجأة

السعودية تنفذ حكم الإعدام في مصري قتل أكاديميا جامعيا بالمملكة

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

سعر النحاس اليوم الخميس في الأسواق

سعر ومواصفات هاتف إنفينكس Infinix Note 50 Pro

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

صدام عربي يتصدر ملحق التصفيات الآسيوية إلى كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الأشجار في المنام وعلاقتها بفرحة وسعادة قادمة

ما الفرق بين الرؤيا والحلم؟ الإفتاء تجيب

هل يضمن الإسلام لغير المسلمين حرية العقيدة والعبادة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية