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حوادث

المشدد 3 سنوات لسائق ميكروباص بتهمة تعاطي الحشيش بالساحل

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت بمعاقبة سائق ميكروباص بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة تعاطي المواد المخدرة بمنطقة الساحل.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن “م.س” سائق ميكروباص ضبط بحيازته الحشيش المخدر وبسؤاله أقر أنها بهدف التعاطي.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن  سيجارة ملفوفة تحوي بداخلها مادة سمراء اللون ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات،  و علبة سجائر تحتوي على عدد " 13 " قطعة من جوهر الحشيش.

وكان  دورية أمنية بقسم شرطة الساحل أثناء مرورها اشتبهت في أحد الأشخاص، وبالاقتراب منه حاول الهرب ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض عليه، وتبين أنه سائق ميكروباص.


وبتفتيشه عثر بحوزته على الحشيش المخدر بحيازته وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد التعاطي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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محكمة جنايات القاهرة تعاطي المواد المخدرة النيابة العامة

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