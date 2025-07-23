جامعة الإسكندرية تشيد بالتعاون مع تنمية المشروعات لإقامة معرض "صنع في دمياط"

حقق معرض صنع في دمياط مبيعات بالملايين في أولى دوراته بمحافظة الإسكندرية.

ويقيم المعرض جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع محافظتي دمياط والإسكندرية وكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية.

معرض صنع في دمياط

يأتي ذلك تشجيعا من الجامعة لفكر العمل الحر والعمل علي تشجيع الخريجين علي ريادة الأعمال وإقامة مشروعات متوسطة أو صغيرة والاستفادة من الخدمات التمويلية والفنية التي يتيحها جهاز تنمية المشروعات.

وتفقد الدكتور وليد البرقي عميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، فعاليات الدورة الحالية من معرض صنع في دمياط بمرافقة قيادات فرع الجهاز بالإسكندرية، مؤكدا اهتمام الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات في مختلف المجالات الخاصة بدعم ريادة الأعمال ومساعدة المشاريع المتوسطة والصغيرة علي تسويق منتجاتها وتقديم كل سبل الدعم الفني والتقني لتلك المشروعات لمساعدتها علي تطوير منتجاتها ورفع انتاجيتها وتوفير المزيد من فرص العمل.



وأشار الدكتور وليد البرقي إلى أن الجامعة تعمل علي تثبيت موعد (صنع في دمياط) الذي يشارك فيه العديد من مشروعات الأثاث من الإسكندرية بجانب مشروعات دمياط لإتاحة أكبر فرصة للتسويق واستفادة عملاء المعرض من الجودة والأسعار التنافسية التي تتميز بها معروضات المعرض المصنعة بأيدي شباب مصر خاصة أن مبيعات المعرض بلغت ٤ مليون جنيه.

وأشاد البرقي بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات في هذا المعرض الذي يقدم دعم فعال لأصحاب مشروعات الأثاث ويأتي في موعد مناسب لأهالي وزوار الإسكندرية والساحل الشمالي.



يذكر أن معرض صنع في دمياط يضم في هذه الدورة العشرات من عارضي الأثاث المتميزين الذين يعرضون منتجاتهم المتميزة من الأثاث الدمياطي الفاخر الذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية، بالإضافة إلى توفر التصميمات التي تجمع بين الكلاسيك والمودرن لتتفق مع كافة احتياجات المستهلكين حيث يضم تشكيلة متنوعة من غرف النوم والسفرة والأطفال والانتريهات وذلك بأسعار مناسبة للجميع، ويستمر المعرض حتى 26 يوليو ويفتح أبوابه للجمهور يوميا من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 11 مساء.

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