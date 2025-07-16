الأربعاء 16 يوليو 2025
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محافظات

افتتاح النسخة 25 من معرض "صنع في دمياط" بالإسكندرية

محافظا دمياط والاسكندرية..
محافظا دمياط والاسكندرية.. فيتو

وصل الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط إلى محافظة الإسكندرية ظهر اليوم، وكان في استقباله الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وذلك تمهيدا لافتتاح فعاليات معرض الأثاث "صنع في دمياط" في دورته الخامسة والعشرين، والتي تقام للمرة الأولى بمحافظة الإسكندرية، بحضور الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

دعم للصناعة الوطنية وترويج للأثاث الدمياطي

أعرب محافظ دمياط عن سعادته بانطلاق هذه النسخة من المعرض بمدينة الإسكندرية، مؤكدًا أن إقامة المعرض في موسم الصيف يُعزز من فرص نجاحه، نظرًا للإقبال الكبير الذي تشهده المحافظة خلال هذه الفترة، مما يفتح آفاقا جديدة لتسويق منتجات الأثاث الدمياطي على نطاق أوسع.

وأشار الشهابي إلى أن هذا الحدث يعكس اهتمام الدولة بملف الصناعة وتوطينها، ودعم جهود التسويق والترويج للمنتجات المحلية.

محافظ دمياط يفتتح معرض
محافظ دمياط يفتتح معرض "صنع في دمياط" بالإسكندرية في نسخته الخامسة والعشرين

 

الجهاز التنفيذي للمشروعات: مستمرون في الدعم

من جانبه، أكد باسل رحمي استمرار دعم جهاز تنمية المشروعات لهذه الصناعة الوطنية، والعمل على تطويرها وفتح أسواق جديدة أمامها محليًا، بالإضافة إلى تأهيلها للمنافسة على المستوى الدولي.

ترحيب من الإسكندرية وتبادل دروع تذكارية

ورحب محافظ الإسكندرية بالفريق الزائر، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لاستضافة هذا المعرض المتميز، وحرصها على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان نجاحه.

وفي ختام اللقاء، تبادل محافظا دمياط والإسكندرية الدروع التذكارية، تقديرا للتعاون المثمر بين المحافظتين في دعم الصناعة المحلية.

توزيع رخص وشهادات للمستفيدين من أبناء الإسكندرية

كما شارك محافظ دمياط في فاعلية توزيع رخص توفيق الأوضاع وشهادات التصنيف والمزايا، بالإضافة إلى تسليم شيكات إقراض مباشر لعدد من المستفيدين من أبناء محافظة الإسكندرية، في إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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