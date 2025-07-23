رضا سليم يورط الأهلي في أزمة جديدة بقيمة 90 مليون جنيه

يسعى النادي الأهلي لتسويق المغربي رضا سليم لاعب وسط الفريق، وإيجاد عرض مناسب لرحيله عن صفوف الفريق الأحمر، سواءً على سبيل الإعارة أو البيع النهائى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأزمة حاليا هي اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب في الاهلي ما قد يمنع قيد رضا سليم في القائمة المحلية ولكن حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق لرحيله قبل غلق باب القيد.

وتسعى إدارة الأهلي حاليًا لإيجاد حل سريع للخروج من الأزمة، سواء من خلال تخفيض مطالب اللاعب المادية أو التوصل إلى اتفاق مع ناد خارجي لضمه.

أزمة قيمة العقد المالي للاعب

ويرغب رضا سليم في الحصول على كامل مستحقاته، للموافقة على الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والتى بلغت مليونًا و800 ألف دولار هى عبارة عن قيمة عقده فى الموسمين القادمين بقيمة 700 ألف دولار فى الموسم، إضافة إلى 400 ألف دولار مستحقات متأخرة للاعب من الموسم المنقضى.

المثير أن اللاعب رفض عدة عروض أبرزها من فريقي زد وسيراميكا، ومع أن هناك تقارير تؤكد أن الأخير هو الأقرب لضم اللاعب إلا أن مسؤولي سيراميكا تراجعوا عن الصفقة بسبب الراتب الكبير للاعب مع الأهلي وهو من الصعب أن يتحمله النادي.

وتواصل النادي الاهلي مع وكيل اللاعب الذي يؤكد أن هناك عرضا من المغرب ولكن رضا سليم يرغب في الحصول على مستحقاته المالية كاملة قبل الإعارة.

ولم يتمكن مسئولو الأهلى من تسويق اللاعب على مدار الفترة الماضية، بسبب عدم مشاركته منذ تعرضه للإصابة فى غضروف الركبة.

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