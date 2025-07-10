الخميس 10 يوليو 2025
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رياضة

تعرف على موعد انتظام ثنائي الأهلي الجديد في مران الفريق

محمد شريف
محمد شريف

ينتظم ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجديد محمد شريف وياسين مرعي في تدريبات الفريق الأسبوع المقبل. 

ويتواجد شريف ومرعى في مران الأهلي الجماعي الاثنين المقبل بعد انتقالهما رسميا الي صفوف الفريق حيث تعاقد الأهلي مع محمد شريف لمدة خمس مواسم في صفقة انتقال حر بعد إنتهاء عقده مع الخليج السعودي في حين تم التعاقد مع ياسين مرعي مدافع فاركو لمدة خمس مواسم. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد حيث يستأنف الفريق تدريباته الاثنين القادم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لخوض الموسم الجديد. 

وحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات لمدة ١٨ يومًا قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد. 

يذكر أن الأهلي سيخوض معسكر إعداد في تونس ينطلق يوم ١٨ يوليو الجاري وتحديدا في مدينة طبرقة التونسية يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية. 

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الأهلي ياسين مرعي محمد شريف

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