عرض الفيلم الكوري “Omniscient Reader” لأول مرة في أمريكا بمهرجان NYAFF

استقبلت مدينة نيويورك الدورة الرابعة والعشرين من مهرجان نيويورك للسينما الآسيوية (NYAFF)، التى تختتم فعالياتها الأحد المقبل، حيث كانت قد بدأت في من 11 يوليو في مركز لينكولن، يشهد المهرجان هذا العام عرض أكثر من 100 فيلم، إلى جانب استضافة عروض مسرحية خاصة لصناع أفلام مشهورين، ونجوم عالميين، وضيوف بارزين آخرين.

فيلم "Omniscient Reader's" يضيء شاشات المهرجان لأول مرة في أمريكا الشمالية

ومن أبرز الأفلام الكورية المشاركة في المهرجان هو فيلم الخيال والأكشن الملحمي "Omniscient Reader: The Prophecy"، الذي سيحظى بعرضه الأول في أمريكا الشمالية. يُعرض الفيلم يوم السبت، 26 يوليو، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في مسرح SVA (مسرح سيلاس)، ويعاد عرضه يوم الأحد، 27 يوليو، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في نفس المسرح.

الفيلم من إخراج كيم بيونغ وو ومقتبس من رواية إلكترونية شهيرة تحمل نفس الاسم. تدور أحداثه حول كيم دوك جا (يؤدي دوره آن هيو سيوب)، الذي يجد نفسه فجأةً في عالم الرواية التي كان يقرأها، وباستخدام معرفته المسبقة بأحداث الرواية، يسعى دوك جا لإنقاذ العالم من نهايته المحتومة.

يضم الفيلم كوكبة من النجوم اللامعين، حيث يشارك لي مين هو بدور يو جونغ هيوك، بطل الرواية التي قرأها دوك جا، بالإضافة إلى تشاي سو بين، وشين سونغ هو، ونانا، وجيسو من فرقة BLACKPINK، والممثل الطفل كوون إيون سونغ.

حضور كوري لافت

وتُقدم السينما الكورية حضورًا قويًا هذا العام ببرنامج يضم 24 فيلمًا، منها 17 فيلمًا روائيًا طويلًا وسبعة أفلام قصيرة، وقد شهد حفل الافتتاح العرض العالمي الأول لفيلم "The Detective"، بحضور مخرجه كيم سوك والممثل الرئيسي هيو سونغ تاي، المعروف بدوره في المسلسل الشهير "Squid Game".

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