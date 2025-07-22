مسلسل فات الميعاد الحلقة الأخيرة،عودة ريم لوالدتها وحل المشكلات بين مسعد ومعتصم وبسمة

دارت أحداث مسلسل فات الميعاد الحلقة الأخيرة في أجواء من التوتر والترقب، فبعد اختفاء ريم من منزل والدتها بسمة، تبدأ الأخيرة في البحث عنها دون جدوى، فتستنجد بزوجها معتصم، الذي يشاركها القلق والبحث.

وبعد الرجوع إلى كاميرات المراقبة، تكتشف الأسرة أن ريم غادرت في سيارة والدها مسعد، على الجانب الآخر، يصطحب مسعد ابنته لشراء ملابس جديدة، قبل أن ينطلق بها ومعه منعم إلى الإسكندرية، حيث يخطط للسفر بها عبر البحر إلى الخارج.

تتواصل بسمة مع منعم الذي ينكر معرفته بمكان مسعد وريم، بينما تحاول عبلة وسماح أيضًا الوصول لأي معلومة منه دون جدوى.

يطلب يوسف مساعدة علياء، التي تتمكن من تتبع شريحة هاتف ريم وتحدد موقعها هي ومسعد على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، فينطلق الجميع نحو الإسكندرية.

في هذه الأثناء، يصل مسعد وريم ومنعم إلى الإسكندرية بعدما طلب مسعد مساعدة صديق قديم له في السجن لتوفير شقة، لكن تظهر مشكلة في استلامها وقت وصولهم فيعود منعم إلى القاهرة، خوفًا من الشبهات وينتظر مسعد مع ريم في شوارع الإسكندرية.

ومع الوقت، تبدأ ريم في إظهار رغبتها بالاتصال بوالدتها، مما يُغضب والدها فيكسر هاتفها في نوبة غضبه، وبعدما يهدأ يذهب لإصلاحه، ويتركه لدى محل الهواتف.

وخلال أحداث مسلسل فات الميعاد الحلقة 30 وحين تصل بسمة ومعتصم إلى صاحب المحل بناء على تتبع موقع هاتف ريم، يخبرهم أن مسعد وابنته سيعودان في الغد لاستلام الهاتف، فيقرر معتصم وبسمة الانتظار لليوم التالي.

وفي اليوم التالي، تستغل ريم انشغال والدها في إعداد الإفطار وتخرج إلى الشارع طلبًا للمساعدة من المارة دون جدوى.

وفي الوقت ذاته تتصل عبلة ببسمة وتخبرها بمكان تواجد مسعد وريم، محاولةً منع ابنها من ارتكاب جريمته والهرب بابنته، وتصل بسمة ومعتصم إلى الشقة بالتزامن مع اكتشاف مسعد لهروب ريم، وتبدأ عملية البحث عنها في كل مكان حيث يركض مسعد في الشوارع باحثا عن ابنته وكذلك بسمة ومعتصم.

في هذه الأثناء، يساعد شاب دليفري الصغيرة ريم بعدما شرحت له موقفها، ولاحقا يتلقى هذا الشاب اتصالًا من معتصم الذي تتبع معلومات من المارة إلى أن وصل لمكان عمل هذا الشاب وحصل على رقم هاتفه من صاحب المحل، فيشعر الشاب بالقلق من هذا الاتصال ويقرر إنهاء محاولة مساعدته لريم ويقنعها بأنه سيعطيها المال الذي سيساعدها للوصول إلى محطة القطار ومن ثم إلى والدتها، ولكن قبل أن تتحرك ريم، يراها مسعد، وبينما يحاول عبور الطريق إليها، تصطدم به سيارة، فتجري ريم نحوه وسط صدمة الجميع.

نهاية سعيد في مسلسل فات الميعاد الحلقة الأخيرة

وتنتهي أحداث مسلسل فات الميعاد الحلقة الأخيرة بنهاية سعيدة، حيث تمر الأيام، ويتم الصلح بين الأبطال، ويساعد معتصم كلًا من مسعد ومنعم على استعادة الورشة، وينجح هو نفسه في الحصول على قطعة أرض لبناء مطبعته الجديدة، وتتصافى القلوب، ويجتمع الجميع في جو من الود خلال حفل عيد ميلاد ريم.

أبطال مسلسل “فات الميعاد”

مسلسل فات الميعاد بطولة عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد علي رزق، هاجر عفيفى، محمد أبو داود، أحمد صفوت، فدوي عابد، والمسلسل من تأليف عاطف ناشد وإخراج سعد هنداوي.

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