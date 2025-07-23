بطولة العالم للسلاح، تأهل محمد حمزة وعبد الرحمن طلبة للدور الثالث

منتخب السلاح، تأهل محمد حمزة لاعب المنتخب الوطني للسلاح، للدور الثالث من بطولة العالم لسلاح الشيش، المقامة حاليا في جورجيا، بمشاركة عدد كبير من المنتخبات.

ووصل محمد حمزة للدور الثالث بعد الفوز على لاعب منتخب المجر بنتيجة (15-4)، في الدور الثاني من البطولة المونديالية.

كما تأهل عبد الرحمن طلبة لاعب المنتخب الوطني للسلاح، للدور الثالث من البطولة نفسها، بعد الفوز على بطل تشيلي بنتيجة (15-14) باللمسة الذهبية.

ومن المقرر أن يخوض محمد حمزة مواجهة قوية أمام عبد الرحمن طلبة في الدور الثالث من بطولة العالم.

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