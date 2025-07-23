ديزني+ تفرج عن مسلسلها الجديد "Tempest" في 10 سبتمبر القادم

كشفت شركة والت ديزني كوريا عن الموعد الرسمي لعرض مسلسلها الدرامي المنتظر (Tempest)، حيث من المقرر أن يبدأ عرضه في 10 سبتمبر المقبل على منصة ديزني+، وقد تزامن الإعلان مع إصدار الملصق الدعائي الأول للمسلسل، الذي يجمع بين النجمين جون جي هيون وكانغ دونغ وون.

تفاصيل المسلسل وقصته

وتدور أحداث مسلسل "Tempest" حول مون جو (جون جي هيون)، الدبلوماسية والسفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة، والتي تتمتع بشهرة عالمية. تدخل في تعاون مع سان هو (كانغ دونغ وون)، العميل الخاص الغامض، لكشف الحقيقة وراء حادثة ضخمة تهدد مستقبل شبه الجزيرة الكورية.

طاقم عمل مسلسل Tempest

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، من بينهم جون تشو، لي مي سوك، بارك هاي جون، كيم هاي سوك، يو جاي ميونغ، أوه جونغ سي، لي سانغ هي، جو جونغ هيوك، وون جي آن.

ويتولى إخراج المسلسل كل من كيم هي وون، المخرجة المعروفة بمسلسلات "ملكة الدموع" و"فينتشنزو"، وهيو ميونغ هاينغ، الذي أشاد النقاد بأعماله في أفلام الحركة مثل "الراونداب: العقاب" و"صائدو الأراضي الوعرة"*. أما السيناريو، فهو من تأليف جونغ سيو كيونغ، التي ألّفت أفلامًا شهيرة مثل "قرار المغادرة" ومسلسل "نساء صغيرات".

الملصق الدعائي وتفاصيل العرض

أظهر الملصق الرسمي للمسلسل تفاعلًا بصريًا قويًا بين جون جي هيون وكانغ دونغ وون، بتباين جريء بين اللونين الأحمر والأسود والأبيض. ووفقًا للعنوان الإنجليزي "Tempest" (العاصفة)، يشير الملصق إلى وجود أجواء رومانسية غير متوقعة بين الشخصيتين، حيث يعتمد كل منهما على الآخر وسط الأحداث المعقدة.

ويتكون المسلسل من تسع حلقات، وسيتم إطلاق ثلاث حلقات دفعة واحدة في 10 سبتمبر، على أن تُصدر حلقتان جديدتان كل أسبوع بعد ذلك.

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