الأربعاء 23 يوليو 2025
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حوادث

حجز مالك مخزن قطع غيار سيارات شب به حريق هائل في المرج

حريق، فيتو
حريق، فيتو

أمرت نيابة المرج بحجز مالك مخزن قطع غيار سيارات نشب به حريق هائل، بعد أن تبين أنه لم يلتزم باشتراطات السلامة المهنية 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.

اندلاع حريق داخل مخزن قطع غيار سيارات

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل مخزن قطع غيار سيارات بالطابق الأرضي بعقار مكون من 10 طوابق بدائرة قسم شرطة المرج.

وعلى الفور تحركت قوات الشرطة والحماية المدنية إلى مكان الحادث للسيطرة على النيران ومنع امتدادها.


ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت باستدعاء مالك المخزن لاستجوابه، والتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة المهنية. 

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