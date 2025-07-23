مياه القناة: انتهاء إصلاح كسر مفاجئ بعمارات القنطرة شرق وإعادة تشغيل الخدمة (صور)

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، الانتهاء تماما من أعمال إصلاح الكسر المفاجئ في خط المياه الرئيسي بالمجاورة الوسطى السبع عمارات بالقنطرة شرق، فور تلقي البلاغ لغرفة العمليات، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين.

كسر مفاجئ في خط المياه الرئيسي قطر 8 بوصة بالمجاورة الوسطى

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه فور تلقي البلاغ لغرفة العمليات انتقل مهندسون وفنيون وعمال الشركة برئاسة المهندس محمد عبد السلام، رئيس قطاع المياه والصرف الصحي بالإسماعيلية، ومحمد ممدوح رئيس شبكات القنطرة شرق، وتبين وجود كسر مفاجئ في خط المياه الرئيسي قطر 8 بوصات بالمجاورة الوسطى المغذي لمنطقة السبع عمارات بالقنطرة شرق، وعلى الفور تمت عمليات الإصلاح في وقت قياسي ومدة زمنية وجيزة، وإعادة ضخ وتشغيل المياه للمواطنين.

جانب من أعمال الإصلاح، فيتو

جانب من أعمال الإصلاح، فيتو

وأكد رئيس مجلس إدارة المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، على التجاوب الفورى والسريع وتوفير كافة المعدات للانتهاء من أي أعطال أو كسور مفاجئة في الخطوط والشبكات، وإصلاحها فى فترة زمنية وجيزة للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة في المحافظات الثلاث: "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، مع الالتزام بتطبيق تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية.

جانب من أعمال الإصلاح، فيتو

جانب من أعمال الإصلاح، فيتو

أعمال الإحلال والتجديد والتطوير للمحطات

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، إلى استمرار أعمال صيانة خطوط شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، علي مستوى محافظات: "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك بالتوازي مع إقامة المشروعات وأعمال الإحلال والتجديد والتطوير للمحطات، مضيفا أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة تسعى جاهدة لضمان توفير خدمات مياه شرب وصرف صحى على أعلى مستويات الجودة.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت إلى أن فرق الطوارئ الفنية التي تم تشكيلها من المهندسين والفنيين وفرق الطوارئ في محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، على أتم استعداد للتعامل مع المواقف الطارئة والأعطال المفاجئة بكل دقة وسرعة ومدة زمنية وجيزة، حتى يتم الانتهاء منها مع عدم التأثير علي انقطاع الخدمة، سواء مياه الشرب أو الصرف الصحي خلال فترة الإصلاح، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة، بالتنسيق مع رؤساء المناطق والقطاعات.

جانب من أعمال الإصلاح، فيتو

جانب من أعمال الإصلاح، فيتو

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت أنه يتابع على مدار الساعة انتظام سير العمل في جميع المحطات، سواء مياه الشرب أورفع الصرف الصحي، ومحطات المعالجة، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بالحملة الميكانيكية بالشركة بجميع المعدات المتمثلة في سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع، وذلك ٔلمجابهة أي أحداث طارئة، مع اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية في كافة مواقع العمل أثناء أعمال التشغيل والصيانة.

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