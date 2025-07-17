الخميس 17 يوليو 2025
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حوادث

ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بأوسيم

التنقيب عن الآثار،
التنقيب عن الآثار، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على 3 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل منزل بـمنطقة أوسيم.

 

التنقيب عن الآثار بأوسيم

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام  (3 أشخاص – مقيمين بدائرة مركز شرطة أوسيم) بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل منزل أحدهم الكائنة بدائرة المركز.


وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم تمكن رجال المباحث من ضبطهم وهم  سائق (55 عامًا)، صاحب عقار، ونجله (20 عامًا)، ومبيض محارة (22 عامًا)، أثناء قيامهم بأعمال الحفر داخل المنزل، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى الحفر).


وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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