عنده اكتئاب، تطور جديد في إنهاء عامل محارة لحياته قفزا من علو بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة مبيض محارة لقي مصرعه بعد قفزه من الطابق الرابع بعقار بمنطقة حدائق أكتوبر، وذلك لعدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

سبب إقبال العامل على الانتحار

كشفت التحقيقات أن العامل المتوفى كان يمر بأزمة نفسية سيئة هي التي دفعته لإلقاء نفسه من شرفة العقار الذي يسكنه.

مصرع عامل قفز من الطابق الرابع

البداية كانت بإخطار تلقاه مأمور قسم شرطة حدائق أكتوبر، من غرفة عمليات شرطة النجدة، بتخلص مبيض محارة من حياته، يبلغ من العمر 40 عامًا، قفزًا من الطابق الرابع لمروره بحالة نفسية سيئة.

جرى نقل الجثة الى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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