ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمرور 60 دقيقة من بدء تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمرور 60 دقيقة من بدء تعاملات اليوم.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% عند مستوى 33850 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% عند مستوى 41811 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% عند مستوى 15229 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% عند مستوى 10315 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.44% عند مستوى 13911 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.12% عند مستوى 3485 نقطة.

تداولات جلسة منتصف الأسبوع

وتباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع.

وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.398 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 33803 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 41722 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 15183 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 10263 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 13846 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 3481 نقطة.

تعاملات جلسة الإثنين

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الإثنين وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.411 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 34129 نقطة، فيما هبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 42123 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 15330 نقطة.

فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 10253 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 13876 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 3512 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد ارتفعت بختام تعاملات الأحد، أول جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.409 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 34071 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 42154 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 15304 نقاط.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 10298 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 13937 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 3524 نقطة.

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