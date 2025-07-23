الأهلي يواصل الاستعدادات.. موعد الودية الثانية للأحمر بمعسكر تونس

يواصل النادي الأهلي بقيادة الإسبانى خوسيه ريبيرو، تحضيراته في معسكر تونس للموسم الجديد 2025/2026.

موعد مباراة الأهلي للودية الثانية

ومن المقرر أن يواجه الأهلى نظيره البنزرتي التونسي الجمعة المقبل 25 يوليو.

ووصلت بعثة الأهلي إلى تونس الجمعة الماضية لخوض معسكر الإعداد الخارجي ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد.

ووضع الجهاز الفني برنامج الإعداد الخاص بالمعسكر الخارجي، والذي يقام خلال الفترة من 18 الى 26 يوليو الجاري.

قائمة الأهلي في معسكر تونس

وتضم قائمة فريق الكرة بالنادي الأهلي في تونس 27 لاعبًا، هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد -بيكهام - أحمد عابدين

خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات -أحمد نبيل كوكا _ محمد عبد الله

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار - حمزة عبد الكريم

بينما يغيب عن المعسكر كل من: إمام عاشور ومروان عطية للإصابة ووسام أبو علي، بجانب أحمد عبد القادر العائد للفريق مؤخرًا بعد انتهاء الإعارة لنادي قطر القطري، وذلك بسبب قرار الجهاز الفني بعدم تواجد اللاعب مع الفريق في الموسم المقبل.

وأيضا يغيب كريم نيدفيد ومصطفي مخلوف لاستعدادهم لمغادرة الأهلي خلال الانتقالات الحالية، كما يغيب بعض اللاعبين الشباب في الأهلي، أبرزهم: عمر سيد معوض وأحمد خالد كباكا.

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