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ثقافة وفنون

محمد عبد الحافظ ناصف مستشارًا للشئون الفنية والثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة

محمد عبد الحافظ ناصف،
محمد عبد الحافظ ناصف، فيتو

أصدر الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قرارًا بتكليف محمد عبد الحافظ عبد الحميد ناصف بالعمل مستشارًا للشؤون الفنية والثقافية لرئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وذلك في إطار توجه الوزارة للاستفادة من الخبرات المتخصصة في دعم وتطوير العمل الثقافي، خاصة في مجالات الثقافة الجماهيرية وخدمة الأقاليم.

وهنأ الدكتور أحمد فؤاد هنو، محمد ناصف بمناسبة تكليفه، قائلًا: “نتمنى أن يساهم من خلال موقعه الجديد في دعم جهود الهيئة وتفعيل أنشطتها؛ بما يخدم توجهات الوزارة في الوصول بالخدمة الثقافية لكل فئات المجتمع، وتحقيق العدالة  الثقافية".

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الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة أخبار وزارة الثقافة

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