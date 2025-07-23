قفزة كبيرة في أسهم السيارات اليابانية بعد الاتفاق التجاري مع أمريكا

استقبلت أسهم اليابان، صباح اليوم الأربعاء، توقيع الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة واليابان، ببالغ الحفاوة والتفاؤل بعد أسابيع من التعثر والركود، لتقفز المؤشرات الرئيسة في البلاد صوب مستويات قياسية جديدة هي الأعلى على الإطلاق.

قادت شركات صناعة السيارات اليابانية مؤشر «نيكاي 225» للأسهم اليابانية إلى الارتفاع صوب أعلى مستوياته في عام مقتربًا بشدة من ذروته التاريخية، في حين تراجعت السندات بعد توصل طوكيو إلى اتفاق تجاري مع واشنطن، منهية حالة جمود استمرت شهورا.

قفزة كبيرة في المؤشرات اليابانية

ارتفع مؤشر «نيكاي 225» الياباني 3.3% ما يقرب من 1291 نقطة، ليصل إلى مستويات 41066.50 نقطة، الأعلى في اكثر من عام قرب مستويات 41126.09 التي تعد الأعلى على الإطلاق.

قفز مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقًا 3.2% ما يعادل 90 نقطة، إلى 2925.76 نقطة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، وارتفع مؤشر «جي بي إكس 400» 3.1% ما يعادل 783 نقطة إلى 26366.82 نقطة التي بات الأعلى تاريخيًا للمؤشر.

ارتفاع أسهم السيارات

قفز سهم «تويوتا» 15% إلى مستويات 2850 ينا، وارتفعت أسهم «هوندا» 12% إلى مستويات 1656 ينا.

صعدت أسهم «سوزوكي» 4% إلى مستويات 1699 ينا، وزادت أسهم «مازدا» 18% إلى مستويات 994 ينًا.

ارتفعت أسهم «نيسان» 9% إلى مستويات 330 ينا، وزادت أسهم «ميتسوبيشي» 4% إلى مستويات 3027 ينًا.

مكاسب الاتفاق التجاري بين أمريكا واليابان

كتبت الخبيرة الاقتصادية البارزة في بنك الكومنولث الأسترالي في سيدني كريستينا كليفتون، في مذكرة، إن الاتفاق كان نتيجة أفضل لليابان مما كان من الممكن أن يكون عليه، في ضوء تهديدات ترامب الأحادية الجانب السابقة بفرض رسوم جمركية.

وقالت إن الصلب والألومنيوم والسيارات أيضا تشكل صادرات مهمة لليابان، لذلك كان من المثير للاهتمام أن نرى نسبة التعريفات لتلك الصادرات عند 15%.

كما كتب الخبير الاقتصادي في معهد «ميجي ياسودا للأبحاث» كازوتاكا مايدا، في مذكرة: «مع معدل التعريفة الجمركية البالغ 15%، أتوقع أن يتجنب الاقتصاد الياباني الركود».

الاتفاق التجاري بين أمريكا واليابان

توصلت الولايات المتحدة واليابان إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية الباهظة التي هدد الرئيس دونالد ترامب بفرضها على السلع من حليفتها الآسيوية والذي تضمن تعهدًا من اليابان باستثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة.

يشمل الاتفاق التجاري فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على جميع السلع اليابانية المستوردة، انخفاضًا من 25% المقترحة، والتي تعد أكبر اتفاق تتوصل إليه واشنطن.

يعد التخفيض الحاصل في التعريفات الجمركية، هو الأكثر أهمية في سلسلة الصفقات التجارية التي توصل إليها البيت الأبيض قبل الموعد النهائي الذي يقترب في الأول من أغسطس لفرض رسوم أعلى.

كتب ترامب على منصة «تروث سوشيال»: «وقعتُ للتو أكبر اتفاقية تجارية في التاريخ مع اليابان، هذه فترة مميزة للغاية للولايات المتحدة الأمريكية، وخاصةً أننا سنحافظ دائمًا على علاقة ممتازة مع اليابان».

السيارات الأكبر في حجم التجارة بين أمريكا واليابان

تُشكّل السيارات جزءًا كبيرًا من التجارة بين الولايات المتحدة واليابان، لكن معظمها في اتجاه واحد من اليابان إلى الولايات المتحدة، وهي حقيقة لطالما أزعجت ترامب.

في عام 2024، استوردت الولايات المتحدة ما يزيد عن 55 مليار دولار من المركبات وقطع غيار السيارات، بينما بيعت إلى السوق اليابانية ما يزيد قليلًا عن ملياري دولار من الولايات المتحدة.

في حين بلغ إجمالي حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 230 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مع تحقيق اليابان فائضا تجاريا يقارب 70 مليار دولار.

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