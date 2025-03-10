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تويوتا تقرر اليوم إغلاق خطوط إنتاج جديدة لها.. تعرف على السبب

تويوتا، فيتو
تويوتا، فيتو

أفادت وكالة كيودو للأنباء، بأن  شركة تويوتا اليابانية، أغلقت مصنعا آخر بسبب نقص المكونات والقطع بعد انفجار في مصنع تملكه شركة Chuo Spring التابعة لشركة تويوتا.

وأشارت الوكالة إلى أنه سيتم وقف عمل أحد خطوط الإنتاج في مصنع دايهاتسو (التابع لـ  شركة تويوتا) في كيوتو.

وفي وقت سابق، أعلنت هذه الشركة المختصة في صناعة السيارات، أنها ستغلق ثلاثة خطوط إنتاج في مصنعين بمحافظة آيتشي اعتبارا من اليوم الاثنين بسبب نقص الأجزاء بعد الانفجار في مصنع تشو سبرينج.

ويتم في خطوط الإنتاج المذكورة، تجميع السيارات من طرازي Harrier وRAV4.

في يوم 6 مارس الجاري، هز انفجار قوي مصنع تشو سبرينج، التابع لشركة تويوتا، وأسفر الحادث عن مقتل شخص واحد وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وينتج المصنع المذكور، النوابض ومكونات أخرى للسيارات. وذكرت الأنباء أن الانفجار وقع في أحد أجهزة تجميع الغيار في المبنى.

في عام 2023، وقع انفجار أيضا في هذا المصنع، ودفع ذلك شركة تويوتا إلى إغلاق 13 من خطوط الإنتاج في 8 مصانع بسبب نقص القطع والمكونات واستغرق الأمر 10 أيام لاستعادة العمل.

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شركة تويوتا اليابانية صناعة السيارات مصنع تشو سبرينج

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