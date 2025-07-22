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حوادث

النيابة تصرح بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها إثر تسريب غاز في 15 مايو

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

صرحت نيابة مايو والتبين بدفن جثة فتاة توفيت  بعد إصابتها في حادث تسرب الغاز بمدينة 15 مايو، وذلك بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.

كانت الفتاة أصيبت في حادث تسرب غاز داخل شقة بمنطقة 15 مايو، وتوفي شقيقها في الحادث، وتم حينها نقلها إلى مركز السموم، إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، تضمن ورود بلاغ أفاد بمصرع شاب وإصابة شقيقته في 15 مايو، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

وتبين من التحريات مصرع شاب ثلاثيني، وإصابة شقيقته جراء تسرب غاز حدث داخل الشقة، وتم نقل الفتاة لمركز السموم، ونقل جثة الشاب إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.

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