تحريات مكثفة لكشف ملابسات سقوط شخص من الدور الخامس بمدينة نصر

تجري الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحريات مكثفة، لكشف غموض وملابسات سقوط شخص من الطابق الخامس بمنطقة أطلس فى مدينة نصر.

سقوط شخص من علٍ بمدينة نصر

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط شخص من علٍ بمنطقة مساكن أطلس بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص مصاب بكدمات وكسور متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

وكشفت التحريات الأولية أن المتوفي سقط من شقة شقة بالطابق الخامس بأحد عقارات مساكن أطلس، وجارى التحري عن وجود شبهة جنائية في الواقعة أو عدمة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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