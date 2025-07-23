رسائل نصية بنتيجة التقديم على شقق "سكن لكل المصريين 7" لمتوسطي الدخل

كشف صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري بوزارة الإسكان عن إرسال رسائل نصية للعملاء المنطبق عليهم الشروط من المتقدمين بتظلمات على شقق الطرح الأول لإعلان “سكن لكل المصريين ٧” لمتوسطي الدخل، وذلك يوم ٣٠/ ٧/ ٢٠٢٥ موضح بها المدينة التي سيتم الحجز بها وتاريخ بدء الحجز والرابط المخصص للدخول على الموقع الإلكتروني للحجز.

وخصص الصندوق ٧ أيام لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان، تبدأ من الثلاثاء ٥ أغسطس ٢٠٢٥ وحتى الأربعاء ١٣ أغسطس ٢٠٢٥ (باستثناء يومي الجمعة والسبت)، وذلك لتسهيل عملية حجز الوحدات السكنية أمام المواطنين ومنعًا لظهور أي مشاكل تقنية خلال عملية الحجز.

وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري أنه تم تخصيص اليوم الأول، الثلاثاء ٥ أغسطس ٢٠٢٥، للعملاء ممن لهم الأولوية ضمن إعلانات سابقة للمواطنين متوسطي الدخل.

حجز الوحدات السكنية ضمن محافظة القاهرة (مدينة حدائق العاصمة)

وأضافت الرئيس التنفيذي لـصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن اليوم الثاني، الأربعاء ٦ أغسطس ٢٠٢٥، مخصص لحجز الوحدات السكنية ضمن محافظة القاهرة (مدينة حدائق العاصمة)، بينما خصص اليوم الثالث، الخميس ٧ أغسطس ٢٠٢٥، للعملاء المتقدمين لحجز وحدات سكنية بمحافظة القاهرة في مدينتي (١٥ مايو، وبدر).

وأشارت مي عبد الحميد إلى أنه تم تخصيص اليوم الرابع، الأحد ١٠ أغسطس ٢٠٢٥، للعملاء المتقدمين لحجز وحدة سكنية بمحافظة الجيزة (السادس من أكتوبر)، بينما تم تخصيص اليوم الخامس، الإثنين ١١ أغسطس ٢٠٢٥، للعملاء المتقدمين لحجز وحدة سكنية بمحافظة الجيزة (حدائق أكتوبر).

وأوضحت أنه تم تخصيص اليوم السادس، الثلاثاء ١٢ أغسطس ٢٠٢٥، للعملاء المتقدمين لحجز وحدة سكنية في (البحر الأحمر: الغردقة) (الدقهلية: جمصة) (دمياط: شطا- خلف محكمة دمياط الابتدائية، شطا- خلف مدينة الأثاث، الزرقا) (الشرقية: العاشر من رمضان) (بني سويف: بني سويف الجديدة) (أسوان: أسوان الجديدة) (مطروح: مدينة العلمين) (أسيوط: مدينة ناصر) (المنيا: المنيا الجديدة) (البحيرة: الرشيد الجديدة).

وأضافت أنه تم تخصيص اليوم السابع، الأربعاء ١٣ أغسطس ٢٠٢٥، لكافة العملاء الذين لم يحالفهم الحظ في الحجز أثناء الفترة المخصصة لهم.

إضافة عملاء مطروح للتقدم ضمن عملاء مدينة العلمين الجديدة

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه تم إضافة عملاء مطروح للتقدم ضمن عملاء مدينة العلمين الجديدة، وتم إضافة عملاء مغاغة ضمن عملاء المنيا الجديدة، وذلك للحجز ضمن الفترة الموضحة للحجز بهذه المدن، نظرًا لقلة عدد المتقدمين وضعف الإقبال على المدينتين.

وأضافت أنه يوجد ١٩٣٤ عميلًا منطبق عليهم الشروط لحجز وحدات سكنية (تسليم خلال ٣٦ شهرًا) سوف يتم فتح الحجز لهم بعد ٦ أشهر من إعلان نتائج الفرز والتظلمات.

وأشارت مي عبد الحميد الى أنه يجب على كل مواطن الدخول لحجز وحدته السكنية في اليوم المخصص للمدينة التي تقدم عليها في استمارة الحجز، وتجنب الدخول في الأيام الأخرى، حيث يتاح حجز الوحدات السكنية من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق.

وأوضحت أنه يجري حاليًّا اختبارات تحمل لضمان كفاءة الموقع الإلكتروني وقدرته على تحمل الضغط المتوقع من قبل المواطنين، وذلك لتلافي حدوث أي أزمات تقنية خلال عملية الحجز، وذلك بواسطة نسخ تجريبية Demo من الموقع الإلكتروني.



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