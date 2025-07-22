شراكة مصرية سعودية جديدة باستثمارات 70 مليار جنيه بـ "مستقبل سيتي"

بشراكة مصرية سعودية جديدة بالسوق العقاري، وباستثمارات 70 مليار جنيه، وقعت شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية، المطور العام لمدن "مستقبل سيتي" و"مدى" بالقاهرة الجديدة، شراكتها وفق نظام اقتسام الإيرادات مع شركة أدير إنترناشيونال التابعة لمجموعة "سمو القابضة" السعودية، لتنمية وتطوير مشروع متعدد الاستخدامات على مساحة تبلغ أكثر من نصف مليون متر بمدينة "مستقبل سيتي"، باستثمارات

70 مليار جنيه، في خطوة استراتيجية تعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين مصر والسعودية، وتجسيدًا للعلاقات القوية التي تجمع البلدين.



وشهد توقيع اتفاقية الشراكة الجديدة، المهندس أيمن القوصي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية، عايض القحطاني رئيس مجلس إدارة سمو القابضة ومتعب حمد ال سعد الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية وعبد الرحمن بن عايض العضو المنتدب لشركة سمو للاستثمار وسعيد النهدى رئيس تنفيذى سمو القابضة والمهندس باسل الصيرفي الرئيس التنفيذي لشركة أدير انترناشيونال

والمهندس عصام كلثوم العضو المنتدب لشركة سمو العقارية التابعة لمجموعة سمو القابضة، وبحضور قيادات وأعضاء مجالس إدارات الشركات، وبمشاركة عدد من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة.



ومن جانبه، أكد المهندس أيمن القوصي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ميدار" للاستثمار والتنمية العمرانية، حرص الشركة على التعاون مع كبار المستثمرين والمطورين، ممن يمتلكون سجلًا قويًا لمشروعات التطوير العقاري محليًا وإقليميًا.



وأكد العضو المنتدب لشركة "ميدار" أن هذه الشراكة تعكس ثقة مجموعة "سمو القابضة" في السوق المصري وتأتي هذه الخطوة بعد إطلاق تحالف استثماري عملاق يضم "ميدار" و"سمو للاستثمار" السعودية و"أدير إنترناشيونال" و"حسن علام العقارية" لتطوير مشروعات فندقية وترفيهية فاخرة في مواقع مميزة بضفاف النيل وفي مدن "ميدار"، باستثمارات تصل إلى 2 مليار دولار وفقًا لمذكرة التفاهم التي أُعلن عنها مطلع العام الجاري.

وأضاف "القوصي"، أن الإعلان عن المشروع الجديد خلال لقاء قيادات مجموعة "سمو" القابضة وشركة "ميدار" مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يعد رسالة واضحة تكشف ما يلقاه المشروع من اهتمام رسمي كبير، وما يتمتع به من تنسيق حكومي عالي المستوى لإتمام جميع مراحله بصورة متميزة، مضيفًا أنه لمس، خلال اللقاء، حرص الدولة المصرية على تشجيع الاستثمار الجاد، ورغبتها في دفع أوجه العمل داخل المشروعات الاستثمارية الناجحة وتذليل مختلف التحديات بشأنها، ومعربًا عن فخره بإطلاق أحدث المشروعات بمدينة "مستقبل سيتي" برعاية مؤسسات الدولة المصرية وبشراكة مع كبرى الشركات الاستثمارية السعودية، بما يضيف مزيدًا من الثقة إلى سجل أعمال "ميدار".



وفي تعليقه على هذا الحدث، أضاف المهندس باسل الصيرفي، الرئيس التنفيذي لشركة أدير إنترناشونال:

"ان شراكتنا مع ميدار هي نتاج لرؤية استراتيجية وعلاقة اتحدت واتفقت فيها الأهداف والثقة في السوق العقاري والاستثماري المصري. البوليفارد ليس مجرد مشروع عقاري رائد، بل هو تجسيد لرؤية استراتيجية طويلة الأمد تسعى إلى إعادة تعريف أنماط الحياة العصرية في مصر، من خلال بنية تحتية ذكية وتجربة معيشية متكاملة ومستدامة وأضاف أنه جارى تأسيس كيان مشترك بين أدير انترناشيونال وباراجون للتطوير العقاري لتطوير هذا المشروع وهو امتداد لالتزام مجموعة سمو القابضة متمثلة في شركة سمو للإستثمار الدولي بدعم الشراكات المصرية السعودية المؤثرة، ونقل الخبرات، وتقديم نموذج حضري مرن يلبي تطلعات الأجيال القادمة، ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين."



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