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حوادث

إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بـ أبوتشت في قنا

إصابة 9 أشخاص في
إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بمركز أبوتشت في قنا

 

أُصيب 9 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نصف نقل "دبابة"، بطريق الجربا في مركز أبوتشت بمحافظة قنا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

 حادث تصادم سيارتين بمركز أبوتشت في قنا

وتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من مرفق الإسعاف بوقوع حادث تصادم على طريق الجربا بمركز أبوتشت، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

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وبالانتقال والفحص، تبيّن وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى دبابة، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى أبوتشت المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيق، فيما كلفت وحدة المباحث بالتحري حول أسباب الحادث وكشف ملابساته.

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