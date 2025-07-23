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فيتو داخل منزل نوران نبيل السادسة على الجمهورية: أفتخر بلقب أخت الدكاترة ومثلي الأعلى مجدي يعقوب (فيديو)

نوران نبيل السادسة
نوران نبيل السادسة على الجمهورية، فيتو

رصدت عدسة “فيتو” فرحةً عارمةً انتابت أهل منزل الطالبة نوران نبيل الشيخة بنت مدينة الدلنجات، الحاصلة على المركز السادس (علمي علوم) على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة والأولى على محافظة البحيرة.

سعادة غامرة على وجه الطالبة نوران

قالت نوران نبيل الشيخة الحاصلة على المركز السادس (علمي علوم) على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة في تصريحات خاصة لـ فيتو، إنها شقيقة الدكاترة حيث إن أختها الكبرى رنا في كلية طب بشري وروان أيضًا في كلية طب وأنها كانت تهتم بالكيف في التحصيل الدراسي مع التزامها بحفظ القرآن الكريم وسماع تلاوته.

مثلي الأعلى هو الدكتور مجدي يعقوب 

وأوضحت نوران أن روشتة النجاح هي التقرب من الله، ثم فهم المعلومات أكثر من ساعات المذاكرة،  مشيرة إلى رغبتها التحاق بكلية الطب بمحافظة الإسكندرية، وأن مثلها الأعلى هو الدكتور مجدي يعقوب.

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فيتو الثانوية العامة السادس الدلنجات الدكتور مجدي يعقوب

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