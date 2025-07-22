والدة الأولى على الثانوية العامة أدبي: الصلاة وقراءة القرآن والمذاكرة الجيدة سر التفوق

قالت والدة الطالبة سلمى أحمد السيد الحاصلة على المركز الأولى بـ نتيجة الثانوية العامة 2025، الشعبة الأدبية: "من بداية اليوم معرفناش ننام وبنصلي وندعي كلنا، فالحمد لله تم إبلاغنا انها طلعت الأولى".

رسالة والدة الأولى على الثانوية العامة لأولياء الأمور

وأضافت خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز": "هي نفسها تدخل كلية الألسن، ورسالتي لأولياء الأمور شجعوا ولادكم ويفضلوا وراهم، ميخلوش طموحاتهم في كليات قليلة".

سر تفوق الأولى على الثانوية العامة الشعبة الأدبية

وتابعت: "بنتي عملت اللي عليها، وأعطت ربنا حقه في الصلاة وقراءة القران، إلى جانب أنها تذاكر كويس".



نتيجة الثانوية العامة 2025، خطوات الاستعلام عبر موقع الوزارة

ويمكن لطلاب الثانوية العامة 2025 الحصول على النتيجة إلكترونيًا، وفيما يلي نستعرض خطوات استخراج نتيجة الثانوية العامة 2025 من موقع وزارة التربية والتعليم:

1. الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني: يمكنك الوصول إلى الموقع من خلال الرابط التالي: من هنـــا

2. الضغط على أيقونة بوابة الثانوية العامة

3. تحديد العام الدراسي الحالي: من خلال قائمة منسدلة، اختر عام "2025".

4. الضغط على أيقونة النتائج

5. إدخال رقم الجلوس

6. الضغط على أيقونة "الاستعلام عن النتيجة".

7. عرض النتيجة.

كما يمكن لطلاب الثانوية العامة 2025 الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025 عبر بوابة فيتو من هنـــا .

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