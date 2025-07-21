بيراميدز يتقدم علي باندرما سبور التركي بهدف في الشوط الأول (صور)

انتهى الشوط الأول من المباراة الودية التي تجمع بين بيراميدز ونادي باندرما سبور " أحد أندية الدرجة الأولى التركية" بتقدم فريق نادي بيراميدز، بهدف دون مقابل سجله المهاجم دودو الجباس.

بيراميدز يلتقي باندرما سبور التركي وديا

ويواجه بيراميدز نظيره باندرما سبور التركي وديا على استاد سبانكا أتاتورك بمدينة أزميت التي يقام فيها بيراميدز معسكر الإعداد الخارجي، في المباريات التحضيرية بالمعسكر.

وصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد"اسبانكا أتاتورك" في مدينة أزميت التركية استعدادا لمواجهة فريق باندرما سبور التركي في أولى وديات معسكر تركيا.

ومن المقرر أن يجرب المدير الفني لاعبي الفريق من خلال خوض اللقاء بتشكيلين مختلفين خلال الشوطين للاطمئنان على جميع أفراد المجموعة.

تشكيل بيراميدز أمام باندرما سبور





وخاض فريق بيراميدز اللقاء بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي- محمود مرعي - طارق علاء

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: دودو الجباس

وشهد الشوط الأول بإصابة محمود زلاكة في العضلة الخلفية وخرج مستبدلا بعد مرور ١٥ دقيقة وشارك بدلا منه الجنوب أفريقي فخري لاكاي.

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