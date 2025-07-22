الأمن يكشف ملابسات فيديو سير نقل عكس الاتجاه بطريق الإسماعيلية وتضبط السائق

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قائد سيارة نقل يسير عكس الاتجاه بطريق الإسماعيلية الصحراوي، وقد تعمد وضع ملصقات على لوحات السيارة لإخفائها.

فيديو "نقل عكس الاتجاه" بطريق الإسماعيلية

وبعد الفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة المتورطة، وتبين أنها منتهية التراخيص، وضبط قائدها – وهو عامل ومقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة بقصد اختصار الطريق، كما اعترف بوضع الملصقات لإخفاء لوحات السيارة تجنبًا لتحرير مخالفات مرورية بحقه.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق، إلى جانب رفع الإشغالات بالطريق بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة الانضباط المروري.

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