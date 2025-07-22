الثلاثاء 22 يوليو 2025
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حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو "توك توك" يسير عكس الاتجاه بالقاهرة

الداخلية تكشف ملابسات
الداخلية تكشف ملابسات فيديو "توك توك عكس الاتجاه" بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول يظهر خلاله قائد مركبة "توك توك" وهو يسير عكس الاتجاه بأحد شوارع القاهرة، ويتشاجر مع عدد من المواطنين بعد اعتراضهم على سلوكه.

وعقب الفحص والتحري، تم تحديد وضبط المركبة وقائدها، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية. وبمواجهته، أقر بقيامه بالسير عكس الاتجاه بقصد اختصار الطريق.

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وتم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

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الأجهزة الأمنية مقطع فيديو متداول وزارة الداخلية عكس الاتجاه سير عكس الاتجاه دائرة قسم شرطة المطرية

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