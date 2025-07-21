مسلسل فات الميعاد الحلقة 29، مسعد يخطف ريم

تبدأ أحداث مسلسل فات الميعاد الحلقة 29 بمشاجرة عنيفة بين معتصم ومسعد، سرعان ما يتدخل الجيران ومعهم بسمة ويوسف ومحمود لفضها، بينما يتوعد كل من مسعد ومعتصم بالانتقام.

ويقرر معتصم أن يعيد لم شمل أسرته، فيقنع بسمة بالعودة للعيش معه ومع الأبناء في منزل واحد، ويقدم لها وعدا بتغيير السكن أكثر من مرة هربًا من أعين المخبرين، فتقبل وتعود معه.

وخلال الأحداث يخبر معتصم الموظفين بالمطبعة الخاصة بوالده بالواقع الجديد ويمنحهم حرية الاختيار إما الرحيل أو الاستمرار في المطبعة الجديدة التي سيقوم بافتتاحها.

وتتوتر علاقة عمر وفاطمة بعد رفض الأخيرة منحه أي فرصة للتحكم في أموال ميراثها، فيعود عمر لدينا وبداخله رغبة في استعادة حياته معها كما كانت ولكنها تقابله بالاستهزاء والرفض.

وخلال الحلقة يكتشف مسعد أنه وقع ضحية عملية احتيال، حيث اختفى الشخص الذي طلب منه “طلبية” كبيرة بمبلغ ضخم، وتبين أن الشركة التي تعامل معها وهمية، ويتضح لاحقًا أن معتصم هو من دبر هذا الفخ بالتعاون مع طاحون، حيث خدعوا مسعد واستولوا على الورشة بعد أن استدعوا شركاءه وباعوها لصالح معتصم.



يتوجه معتصم إلى الورشة ويضع مسعد أمام خيارين، الورشة أو التنازل عن الدعوى التي قدمها ضد بسمة، وفي النهاية تعود ريم لأحضان والدتها، لكن مسعد لا يستسلم، ويهدد بسمة بأنها لن تنعم بالراحة مع ريم.

وفي تصعيد خطير، ينجح مسعد في خداع ريم، ويوهمها بأن تتسلل إليه من منزل والدتها وتنزل ليمنحها أشياء تحبها، وحينما تنزل يقنعها أنه اتفق مع والدتها لتذهب معه، وبالفعل يصطحبها دون علم بسمة.

موعد عرض مسلسل فات الميعاد

وفيما يتعلق بموعد عرض مسلسل فات الميعاد فإن حلقات المسلسل تعرض من الجمعة إلى الثلاثاء في تمام الساعة 8 مساء عبر منصة Watch it، بينما تعوض حلقات مسلسل فات الميعاد على قناة DMC في تمام الساعة 7:30 مساء من السبت إلى الأربعاء.

أبطال مسلسل فات الميعاد

مسلسل فات الميعاد بطولة عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد علي رزق، هاجر عفيفى، محمد أبو داود، أحمد صفوت، فدوي عابد، والمسلسل من تأليف عاطف ناشد وإخراج سعد هنداوي.

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