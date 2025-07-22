إصابة 7 أشخاص في تصادم بطريق الأوتوستراد

أصيب 7 أشخاص، اليوم، في حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة نصف نقل، وقع أعلى طريق الأوتوستراد، في الاتجاه المؤدي إلى شق التعبان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا يُفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين وقوع التصادم بين المركبتين ووجود عدد من المصابين.

تم نقل المصابين إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف، فيما تواصل الأجهزة المختصة أعمالها لرفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية بالمنطقة. كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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