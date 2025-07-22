الثلاثاء 22 يوليو 2025
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رياضة

وزير الرياضة يلتقي الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للإسكواش

أشرف صبحي يلتقي الرئيس
أشرف صبحي يلتقي الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للإسكواش

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويليام لويس ماري الرئيس التنفيذي للاتحاد  الدولي للإسكواش، ولاكي مليلو رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة، والمهندسة آمنه الطرابلسي رئيس الاتحاد المصري وذلك بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة.

 ويتواجد الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للإسكواش في مصر علي هامش استضافة كأس العالم للناشئين.

أشرف صبحي يلتقي الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للإسكواش
أشرف صبحي يلتقي الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للإسكواش

وتناول اللقاء إدراج رياضة الإسكواش ضمن دورة الألعاب الإفريقية 2027، والتي تستضيفها مصر لتكون البطولة من ضمن البطولات التي يتأهل منها لاعبي لعبة الإسكواش إلى الأولمبياد القادم  خاصة وأن مصر تمتلك العديد من الأبطال المصريين في اللعبة على مستوى السيدات والرجال والتي تزيد من فرص مصر في الأولمبياد القادم.

أشرف صبحي يلتقي الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للإسكواش
أشرف صبحي يلتقي الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للإسكواش

كما تطرق اللقاء إلى تعزيز  سبل التعاون بين مصر والاتحاد الدولي نحو الترويج للعبة فى أوليمبياد لوس أنجلوس 2028 بعد دخول اللعبة ضمن ألعاب الأولمبياد القادم.

أشرف صبحي يلتقي الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للإسكواش
أشرف صبحي يلتقي الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للإسكواش

وعلي هامش الاجتماع قام الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للاسكواش بدعوة وزير الرياضة لحضور المؤتمر الذي ينفذه الاتحاد الدولي بمصر خلال شهر سبتمبر المقبل.

 

وزير الشباب والرياضة يطلق دوري القهاوي للطاولة والدومينو

فيما أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، انطلاق فعاليات "دوري القهاوي" للطاولة والدومينو، بالتعاون مع الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، والذي ينطلق في مرحلته الأولى ببطولتي الطاولة والدومينو، وبجوائز مالية تتجاوز مليون جنيه.

ويأتي هذا الدوري في إطار خطة الوزارة لنشر الرياضة المجتمعية وتحفيز الشباب على المشاركة الإيجابية، من خلال تقديم بدائل ترفيهية صحية وآمنة داخل المقاهي المنتشرة في مختلف المحافظات.

جوائز مليون جنيه، وزير الشباب والرياضة يطلق دوري القهاوي للطاولة والدومينو
جوائز مليون جنيه، وزير الشباب والرياضة يطلق دوري القهاوي للطاولة والدومينو

وفي كلمته قال وزير الشباب والرياضة: “فكرة دوري القهاوي خرجت من قلب وزارة الشباب والرياضة، بهدف تحويل القهوة من مكان للفراغ أو السلوكيات السلبية، إلى ساحة رياضية وترفيهية تجمع الشباب في أجواء إيجابية وتنافسية”.

جوائز مليون جنيه، وزير الشباب والرياضة يطلق دوري القهاوي للطاولة والدومينو
جوائز مليون جنيه، وزير الشباب والرياضة يطلق دوري القهاوي للطاولة والدومينو

وأضاف أشرف صبحي: "نسعى لوصول الرياضة لكل بيت وشارع وقهوة، مش بس داخل الملاعب، ووجود جوائز كبيرة في الدوري ده بيخلي الشباب ياخدوا الموضوع بجدية، وده في حد ذاته هدف كبير."

جوائز مليون جنيه، وزير الشباب والرياضة يطلق دوري القهاوي للطاولة والدومينو
جوائز مليون جنيه، وزير الشباب والرياضة يطلق دوري القهاوي للطاولة والدومينو

من جانبه، أكد أحمد البكري، رئيس الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، أن: "الوزير أشرف صبحي هو صاحب فكرة الدوري من البداية، والداعم الحقيقي لتحويلها إلى مشروع قومي، والجوائز المليونية المقدمة دليل واضح على إيمان الدولة بدور الرياضة في تنمية المجتمع."

ويستهدف الدوري مشاركة الآلاف من المقاهي في مختلف المحافظات، على أن تنطلق أولى المنافسات خلال الأسابيع القليلة القادمة.

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