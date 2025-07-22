وكيل زراعة الدقهلية يتابع أداء الجمعيات التابعة وسير عملية صرف الأسمدة

أجرى المهندس محمد السيد علي وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، يرافقه المهندس محمد فوزي مدير عام الزراعة، والمهندس صلاح عبد الهادي مدير عام شؤون التعاون الزراعي، ومديري الإدارات الزراعية ولجان المتابعة بالمديرية، جولة لمتابعة عملية صرف وتوزيع الأسمدة للمزارعين وتذليل كافة العقبات والمتابعة المستمرة لأعمال الجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة والتأكد من تسليم حصص الأسمدة المطلوبة للمزارعين.

وكيل وزارة الزراعة يقود لجنة لمتابعة أداء الجمعيات الزراعية

جاء ذلك بناء على تعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالمتابعة المستمرة لأداء الجمعيات الزراعية ومراقبة أعمال صرف الأسمدة للمزارعين والفلاحين وتذليل أي عقبات يمكن أن تعوق حركة صرف الأسمدة.

المراكز المستهدفة في الجولة

وقامت اللجان ومديري الإدارات الزراعية على الجمعيات، بعدد من المراكز، شملت، ميت غمر جمعية الرحمانية، ومركز أجا، مركز السنبلاوين جمعية بندر السنبلاوين، جمعية طنبارة، مركز تمي الأمديد جمعية الربع وجمعية، مركز المنصورة جمعية منية سندوب، مركز دكرنس جمعية دموه، وجمعية الجزيرة، وجمعية كفر القباب، مركز ميت سويد، جمعية أبو طه، جمعية الصلاحات، جمعية ميت فارس، جمعية كفر ميت فارس، مركز منية النصر جمعية البجلات أول، جمعية الجنينة، مركز المنزلة جمعية البصراط، مركز طلخا جمعية ميت الكرما وجمعية منشأة البدوي، مركز شربين جمعية الألف.

استمرار المتابعة اليومية وتقديم التقارير عن سير العمل بالجمعيات

وأكد وكيل وزارة الزراعة استمرار المتابعة اليومية وتقديم التقارير عن سير العمل بالجمعيات وتذليل كافة العقبات التي تعوق وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها.

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